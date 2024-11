One sichert sich dänisches Drama «Dinner for Two»

TV-News

«Dinner for Two» ist ein fesselndes dänisches Drama über ein Ehepaar, das für den Traum eines Michelin-Sterns seine Beziehung und Familie aufs Spiel setzt.

Am Montag, den 16. Dezember, zeigt ARD-Spartensender One um 20:15 Uhr das dänische Drama, das anschließend für 30 Tage in der ARD Mediathek verfügbar ist. Der Film erzählt die Geschichte von Maggie (Katrine Greis-Rosenthal) und Carsten (Nikolaj Coster-Waldau), einem ehrgeizigen Paar, das im Herzen Kopenhagens das Restaurant „Malus“ betreibt. Getrieben von dem Traum eines Michelin-Sterns, stehen sie jedoch vor einer schweren Bewährungsprobe.Die Spannung steigt, als ein vermeintlicher Michelin-Kritiker bei einem Besuch im „Malus“ eine verdorbene Zutat serviert bekommt. Die Ehe des Paares gerät ins Wanken, insbesondere als Maggie in Selbstzweifeln und alten Gefühlen versinkt und dabei Frederik (Charlie Gustafsson) begegnet, einem Mann aus ihrer Vergangenheit. Während Carsten verzweifelt um den Ruf des Restaurants kämpft, verlieren beide das Gefühl für ihre Familie und Kinder.In weiteren Rollen sind Flora Augusta, August Vinkel, Nicolas Bro, Maj-Britt Mathiesen, Dag Malmberg, Rasmus Hammerich, Sofie Torp, Michael Brostrup und Bennet Thorpe zu sehen. Christoffer Boe führte Regie nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Tobias Lindholm verfasste.