Disney Channel hat Festtags-Highlights

US-Fernsehen

Auch bei Disney Junior wird das Programm vor Weihnachten angepasst.

Disney Channel und Disney Junior stimmen die Zuschauer mit speziellen Feiertagsprogrammen auf die Weihnachtszeit ein. Unter dem Motto Fa-la-la-lidays bringt der Disney Channel vom 29. November bis zum 1. Januar festliche Unterhaltung, die neue Episoden beliebter Serien wieundumfasst. Für Fans der-Reihe gibt es zudem ein neues Musikvideo zu „Red Christmas“ sowie ein besonderes Sing-Along zur letzten «Descendants»-Geschichte «The Rise of Red».Disney Junior ergänzt das Angebot mit „Magical Holidays“, das eine neue Animationsgeschichte,, sowie fünf neue Stop-Motion-Kurzfilme unter dem Titelzeigt. Die jüngsten Zuschauer können sich auf ihre Lieblingscharaktere wie Mickey und Minnie freuen, die gemeinsam die beliebten Weihnachtslieder anstimmen. Zusätzlich gibt es täglich spezielle Weihnachtsepisoden, wie, um eine festliche Stimmung in die Wohnzimmer zu bringen.Auch wohltätige Aktionen stehen auf dem Programm: Disney Junior unterstützt den Disney Ultimate Toy Drive mit einem besonderen Aufruf für das Marine Toys for Tots-Programm. Ein dazugehöriger Dear Santa-Spot ruft die Zuschauer zur Unterstützung auf und ermutigt dazu, anderen eine Freude zu bereiten.