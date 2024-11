«as1one: The Israeli-Palestinian Pop Music Journey» kommt Anfang Dezember

US-Fernsehen

Die Produktion wird beim Streaming-Dienst Paramount+ ausgestrahlt. James Diener und Ken Kevitan stehen hinter dem Projekt.

Paramount+ kündigte an, dassam Dienstag, dem 3. Dezember, auf dem Dienst Premiere haben wird. Die Dokumentarreihe der As1One Production Company in Zusammenarbeit mit der Best Production Company for MTV Entertainment Studios ist eine Coming-of-Age-Serie, die auf dem Leben von sechs jungen Männern basiert – der weltweit ersten gemischten israelisch-palästinensischen Popgruppe –, die sich zusammengetan haben, um die nächste globale Hit-Popgruppe, as1one, zu gründen.In dieser fesselnden vierteiligen Dokuserie wird die Musik als ultimative Verbindung auf der Reise zur Gründung der ersten israelisch-palästinensischen Popgruppe der Welt erforscht. Über einen Zeitraum von fünf Jahren berichten die Bandmitglieder von ihren Höhen und Tiefen, darunter das herausfordernde Vorsingen im Jahr 2020, ihre Sprachbarrieren, intensive Proben, emotionale Höhen und Tiefen, während sie ihren Weg fanden, die Bewältigung der sehr unerwarteten Weltereignisse am 7. Oktober 2023 – dem Morgen, nachdem sie nach LA geflogen waren, um ihr erstes Album aufzunehmen – und die monumentalen Herausforderungen, mit denen sie seither jeden Tag konfrontiert sind. Da durch den Krieg so viel mehr auf dem Spiel steht, findet die Band in ihrer Musik einen größeren Sinn, da sie nun für etwas viel Größeres steht als nur für die sechs Mitglieder.Die Dokumentationen werden auch Originalmusik der Gruppe enthalten, darunter ihre Debütsingle „All Eyes On Us“ mit Nile Rodgers sowie ihre kommende Single „Stranger“, die diesen Freitag, den 15. November, erscheinen wird, und vieles mehr. «as1one: The Israeli-Palestinian Pop Music Journey» wurde von den Musikunternehmern James Diener und Ken Levitan ins Leben gerufen und beleuchtet die Arbeit von mit Platin ausgezeichneten Künstlern und Produzenten, Stylisten, Choreografen und Branchenführern, die alle zusammenarbeiten, um eine Gruppe zu schaffen, die Einheit verkörpert. Die Mitglieder sind sich einig, dass sie in Bezug auf den Krieg in ihrem Heimatland unterschiedlicher Meinung sind, während sie sich darauf konzentrieren, gemeinsam Musik zu machen.