«Die StiNos» landen bei Sat.1

Anfang Dezember zeigt Sat.1 die neue Joyn-Serie im Anschluss an das «The Voice of Germany»-Finale.

Erst am gestrigen Mittwoch gab Joyn bekannt, dass am Freitag, 15. November, die neue Comedy-Serieauf der Plattform debütiert. Einen Tag später steht auch fest, dass es nicht bei der Joyn-Verwertung bleibt, sondern die achtteilige Serie auch im Free-TV zu sehen sein wird. Anders als vorherige Joyn-Produktionen wie «Der Upir» oder «KEKs» landet «Die StiNos» aber nicht bei ProSieben , sondern bei Sat.1 Der Bällchensender zeigt die Produktion von SKP Entertainment ab dem 6. Dezember um Mitternacht. Nach dem Finale von «The Voice of Germany» präsentiert man zwei Folgen. In der bunten Feel-Good-Comedyserie, deren Titel das Jugendwort für „stinknormaler Mensch“ bedeutet, stehen die Hauptfiguren Robert und Beate, die von Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen gespielt werden, im Mittelpunkt.Das stinknormale Ehepaar, das auch im wahren Leben verheiratet ist, steht mit ihrem Lebensstil jedoch ganz im Gegensatz zu ihren Freunden, zu ihrer Familie und offensichtlich zu der gesamten restlichen Welt. Und die Welt macht es ihnen wahrlich nicht leicht: Die Einladung bei Beates bester Freundin Paloma (Milena Dreissig) soll augenscheinlich in einem flotten Vierer enden. Roberts Mutter Hannelore (Dagmar Biener) findet einen Fleck an ihrer Hauswand, der aussieht wie Roberts Vater – und Robert endlich jemanden mit dem er reden kann. Und Beates Schwester Lisa (Sarah Bauerett) entdeckt auf der Straße einen verwirrten, alten Mann – und will ihn „behalten“. Hinter «Die StiNos» steht Stefan Stuckmann, der Regie führte, das Drehbuch verfasste und als Produzent fungierte.