«Music Box: Yacht Rock» kommt zu HBO

US-Fernsehen

Der neue Teil der Reihe wird sich mit dem Genre des Soft Rocks beschäftigten.

Die HBO-Originaldokumentationunter der Regie von Garret Price («Woodstock 99: Peace, Love, and Rage») und unter der ausführenden Produktion von Bill Simmons von The Ringer («Andre The Giant») feiert am Freitag, 29. November, um 21.00 Uhr Premiere.«Music Box: Yacht Rock: A Dockumentary» zeichnet die Entstehung und Popularität der Soft-Rock-Popkultur der Westküste nach, die von Musikern wie Christopher Cross, Michael McDonald, Kenny Loggins, Steely Dan und Toto verkörpert wird. Die sanften, entspannenden Klänge der späten 1970er und frühen 1980er Jahre, die von vielen geliebt wurden, wurden 2005 von einer Parodie-Website-Serie rückwirkend als „Yacht Rock“ bezeichnet und von Rockliebhabern und Kritikern zunächst sanft verspottet und sogar abgetan. Inzwischen haben sie sich jedoch ihren rechtmäßigen Platz in der Musikgeschichte zurückerobert und werden in diesem groovigen Film aus der Music-Box-Anthologie-Reihe gefeiert.Der Film stellt die Musiker und Produzenten der Yacht-Rock-Szene in den Vordergrund und gibt ihnen eine eigene Plattform, um die Entstehung, Entwicklung und den Niedergang des Sounds zu erläutern, der für seine hochwertige Produktion, den gefühlvollen Gesang und die luftigen, gefühlvollen Texte geschätzt wurde. Michael McDonald, Christopher Cross, Kenny Loggins und andere unvergessliche Musiker dieser Zeit definieren die Musik zusammen mit Rockjournalisten und -wissenschaftlern als eine Musik, die ihre Einflüsse aus Jazz, Funk und R&B bezieht und ihre Crossover-Ursprünge und ihre große Reichweite darlegt. Das Aufkommen von MTV und ausgefeilten Musikvideos verdrängte das Genre, aber in den 1990er Jahren begannen Hip-Hop-Künstler, Yacht Rock zu samplen, und die Musik gewann ein neues Publikum und neuen Respekt für ihren hohen Standard an exzellentem Songwriting und wurde zu einem kulturellen Prüfstein für spielerische Sticheleien von Comedians. Der Film ist voller Klänge aus dieser Zeit, unglaublicher Archivaufnahmen von Aufnahmesessions und Auftritten sowie humorvoller, selbstreflexiver Interviews und stellt liebevoll die Hauptakteure der Szene und das Genre vor, von dem sie nicht einmal wussten, dass sie es kreierten.Der Film enthält gefühlvolle Einblicke von Musikern wie Kenny Loggins, Christopher Cross, Michael McDonald (Steely Dan und The Doobie Brothers), Steve Porcaro (Toto), Steve Lukather (Toto), David Paich (Toto), Prince Paul (De La Soul), Brian Robert Jones (V Vampire Weekend), Thundercat, Ahmir „Questlove“ Thompson (The Roots) und Mac DeMarco. Die Sendung ist eine Ringer Films-Produktion in Zusammenarbeit mit Margot Station.