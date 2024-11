Amazon startet «Wish List Games»

US-Fernsehen

Die Streamingplattform verbindet Fernsehen mit Einkaufen.

Prime Video hat den Trailer für das neue Weihnachtsspecialveröffentlicht. Alle fünf Episoden des Specials werden am 20. November auf Prime Video debütieren. Eine Version des Specials zum Einkaufen wird ab Mittwoch, dem 20. November, um 19 Uhr auch auf dem Amazon Live FAST Channel verfügbar sein. Jeden Mittwoch um 19 Uhr (PT und ET) wird eine neue Folge ausgestrahlt, und das ganze Wochenende über werden Wiederholungen gezeigt, die Kunden zum Anschauen und Einkaufen nutzen können.«Amazon Wish List Games», ein mehrteiliges Feiertags-Event, wird von MGM Alternative produziert. Die Content-Erstellerin Lele Pons wird sich dem Emmy-nominierten Moderator Nick Cannon in dieser energiegeladenen, halbstündigen Spielshow anschließen, in der die Kandidaten um die Chance spielen, alles auf ihren Amazon-Wunschlisten zu gewinnen, was insgesamt bis zu 25.000 US-Dollar wert ist.In jeder Folge werden Kandidaten aus dem Publikum ausgewählt, um eine Reihe von lustigen und fantastischen Spielen zu spielen. Alles läuft auf die Endrunde hinaus, in der ein Kandidat um einen Preis für alle Zuschauer spielt. Alycia Rossiter ist Showrunnerin und ausführende Produzentin von «Amazon Wish List Games», zusammen mit Cannon, der als ausführender Produzent fungiert. Sean Kelly, Steve Hughes, Jessie Binkow und Susan Janis-Mashayekhi sind Co-Produzenten der Serie.