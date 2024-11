«Secret Level» startet am 10. Dezember

US-Fernsehen

Die neue Serie kommt von den «Love, Death + Robots»-Machern.

Prime Video hat den offiziellen Trailer für die mit Spannung erwartete Animationsserievon Amazon MGM Studios und Blur Studio veröffentlicht. «Secret Level» bietet originelle Geschichten, die in den Welten einiger der beliebtesten Videospiele spielen. «Secret Level» wird ab dem 10. Dezember gesendet.Die Serie präsentiert eine hochkarätige Besetzung, darunter Arnold Schwarzenegger («The Terminator»-Franchise), Kevin Hart («Jumanji»), Keanu Reeves («John Wick»), Temuera Morrison («The Book of Boba Fett», «Chief of War»), Ariana Greenblatt («Barbie»), Heaven Hart, Emily Swallow («The Mandalorian»), Gabriel Luna («The Last of Us», «Terminator: Dark Fate»), Ricky Whittle («American Gods», «Land of Bad»), Patrick Schwarzenegger («The White Lotus»), Merle Dandridge («The Last of Us»), Claudia Doumit («The Boys»), Adewale Akinnuoye-Agbaje («Lost», «The Union»), Clive Standen («Vikings», «The Morning Show»), Laura Bailey («The Legend of Vox Machina») und Michael Beach («The Perfect Couple», «Tulsa King»).«Secret Level» ist eine neue Animationsserie für Erwachsene mit Originalgeschichten, die in den Welten einiger der beliebtesten Videospiele der Welt spielen. Von den kreativen Köpfen hinter «Love, Death + Robots» ist jede der Episoden eine Hommage an Spiele und Gamer. Die Serie wurde von Tim Miller entwickelt und wird von ihm als ausführender Produzent betreut. Dave Wilson ist als ausführender Produzent und leitender Regisseur tätig.