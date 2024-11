«Tatort» wieder über 30 Prozent Marktanteil!

Quotennews

Bei «Lass sie gehen» erwartet den Zuschauer ein waschechtes Familiendrama mit Spannung, Verdacht und Richy Müller. Das kommt gut an.

Der neuevon Norbert Baumgarten und Andreas Kleiner, Buch und Regie, beschert dem Ersten zum Sonntagabend die deutlich beste Reichweite des gesamten Sendetages. Sagenhafte 9,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren erreicht sonst kein anderes Format, der überzeugende Marktanteil liegt bei 32,7 Prozent. Inhaltlich bekommen es Thorsten Lannert und Sebastian Bootz mit einem Familiendrama zu tun, Hanna Riedle lebt augenscheinlich ihren Traum. Mit Familie, Betrieb, Neubau und Eltern im Dorf - geht es auf in ein neues Leben in Richtung Stuttgart - ein beinah so abruptes Ende, wie das Ende ihres Lebens. Die Frau wird tot aufgefunden und schnell geht der Verdacht in Richtung Heimatdorf.Das interessiert mit 1,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen auch eine mehr als ordentliche Reichweite von jungen Zuschauern, genau genommen stellt man auch hier die beste Reichweite des Tages. In Marktanteilen gesprochen, zeigen sich exzellente 23,1 Prozent. In beiden Kategorien übertrumpft man damit den «Tatort» der Vorwoche, und hier zeigte das Erste immerhin einen stets erfolgreichen «Borowski»-Streifen.Im Anschluss an die Primetime bestätigtmit ihrem Polit-Talk die starke Vorwoche, als man sich zentral um das Aus der Ampel kümmerte. Zwar fiel der Marktanteil im Gesamten mit 3,65 Millionen Zuschauer wieder unter die 20-Prozent-Marke, mit 16,5 Prozent darf man ab 21:45 Uhr jedoch vollkommen zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen verweilten aus der Krimi-Primetime noch 0,55 Millionen, der Markanteil zeigte ebenfalls starke 11,5 Prozent. Lars Klingbeil, Markus Söder und Kerstin Münstermann stellten sich mit Miosga die Frage, Wie viel Stillstand kann sich Deutschland leisten?