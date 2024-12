«Deadpool & Wolverine» ist ein großer Erfolg

Kino-News

Neben dem Box-Office ist die Abruferate bei Disney+ sehr hoch.

636 Millionen Dollar soll der Fox-Filman den amerikanischen Kinokassen einspielen, 701 Millionen kommen aus dem Ausland. Der Marvel-Blockbuster, der im Juli 2024 in die Kinos kam, hat sich gelohnt. Laut Disney haben ihn nach sechs Tagen Streaming wieder Millionen Menschen angeschaut. Der Spielfilm ist seit dem 12. November 2024 auf Disney+ abrufbar und wurde 19,4 Millionen Mal angesehen.Im November 2016 begann die Entwicklung eines dritten «Deadpool»-Films bei 20th Century Fox, wurde aber nach der Übernahme des Studios durch Disney im März 2019 auf Eis gelegt. Die Kontrolle über die Figur und die «X-Men»-Filmreihe von Fox ging an Marvel Studios über, die mit der Entwicklung eines neuen Films mit Reynolds begannen.Quotenmeter urteilte : „Anstatt dem MCU mit «Deadpool & Wolverine» einen neuen Aufschwung zu verpassen, könnte, trotz des massiven kommerziellen Erfolgs, dieser Film endgültig den Niedergang dieser Art von Superheldenfilmen ohne Tiefgang und Glaubwürdigkeit einläuten. Denn die fehlende Relevanz der erzählten Geschichten, machte sich die vergangenen Jahre bereits häufiger an den Kinokassen bemerkbar.“