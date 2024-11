Gene Klein steigt bei «Bombay Noir» ein

International

Hinter dem Projekt steckt der Produzent von «Suits L.A.».

Gene Kleins Firma P3 Media, die auch «Suits L.A.» produziert, steigt in die neue Krimiserieein. Klein wird die Serie zusammen mit Adam Ciralsky produzieren. Das zehnteilige Drama stammt aus der Feder von Sai Pawar. Im Mittelpunkt der neuen Serie steht der Mord an einem amerikanischen Ehepaar in der indischen Stadt Mumbai.Der FBI Special Agent Vince Cunningham wird auf den Fall angesetzt, als er sich in ein Rätsel um die letzten Momente des Paares verstrickt - doch was als Doppelmord beginnt, entwickelt sich zu einem verworrenen diplomatischen Netz, das bald die Zahl der Todesopfer in die Höhe treibt.„Als Max mir zum ersten Mal von dieser düsteren Serie erzählte, die an einem fernen, aber vertrauten Ort spielt, war ich sofort begeistert“, sagt Klein. “Ein internationaler, charakterorientierter Krimi passt perfekt zur Marke P3“.