Amazon macht die Schweiz zum Escape Room

In wenigen Tagen erscheint bei Prime Video und Freevee die Rätsel-Dokumentarserie «Destination Escape», in der vier Content Creator quer durch die Alpennation reisen, um Rätsel zu lösen.

Amazon hat ein siebenteiliges Rätsel-Dokumentarformat angekündigt, das am 20. November unter dem Titelbei Prime Video und Freevee sowie auf dem YouTube-Kanal von „Schweiz Tourismus“ erscheint. Moderiert wird die Sendung vom Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens, der die Zuschauer als Erzähler durch die sieben Episoden führt.Im Mittelpunkt stehen Ex-Bachelor Niko Griesert, Vollzeit-Abenteurerin Sabrina Camlott, Social-Media-Star Lukas Leonhardt und Content Creatorin Annika Gerhard, die als Team Rätsel in acht Regionen der Schweiz lösen sollen, dabei jedoch unter Zeitdruck stehen. Für die Lösung der Aufgaben sind Teamgeist, analytische Fähigkeiten, Geschick und gelegentlich auch ein wenig Mut gefragt, wie es in einer Mitteilung von Schweiz Tourismus heißt, die das Format in Zusammenarbeit mit FMD Productions umgesetzt hat.Die Drehorte erstrecken sich über die gesamte Schweiz. Ob tief in den Alpen, an glasklaren Seen oder in historischen Städten – jede Region bringt ihre eigenen Geheimnisse mit, die die Protagonisten lüften müssen. Dabei reisen sie nachhaltig und authentisch mit Bahn, Bus und Schiff. Das Konzept basiert auf dem Trend der Escape Rooms: realitätsnahen Abenteuerspielen, bei denen Teams Rätsel lösen, um sich aus einem geschlossenen Raum zu befreien.