Josh OConnor dreht mit Steven Spielberg

Kino-News

Der Darsteller aus «Challengers» wird in dem neuen Spielfilm zu sehen sein.

Steven Spielberg arbeitet an einem noch unbenannten Spielfilm, den Universal Pictures am 15. Mai 2026 weltweit in die Kinos bringen will. Das Drehbuch stammt von David Koepp, der bereits für «Jurassic Park», «Krieg der Welten» und «Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels» verantwortlich zeichnete.Als jüngster Darsteller wurde nun «Challengers»-Star Josh O’Connor bekannt gegeben. Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo und Eve Hewson haben bereits Vorverträge unterschrieben. Das Drehbuch soll auf einer Geschichte von Spielberg basieren und Science-Fiction-Elemente enthalten.O’Connor ist Fernsehzuschauern vor allem aus «The Crown» bekannt. In der Netflix-Serie spielte er in den Staffeln drei und vier Prinz Charles. Derzeit dreht er zusammen mit Kelly Reichert den Spielfilm «The Mastermind» und soll bereits für den «Knives Out»-Film «Wake Up Dead Man» aktiv sein, der nächstes Jahr in die Kinos kommt.