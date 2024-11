Primetime-Check

Krimi-Comeback im Zweiten, Fledermaus bei ProSieben und das gewohnte Duell Sing-Show gegen Hangel-Künstler zwischen RTL und Sat.1 Wer dominiert den Freitag?

Im Ersten wollte man zum Freitagabend eine weitere Folgezeigen. Die Ausgabeholte sich adäquate 3,01 Millionen Zuschauer und damit gute 12,4 Prozent am TV-Markt. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist man mit 0,30 Millionen ordentlich vertreten, das sind 7,2 Prozent. Das ZDF kann mit einer neuen Folge vonebenfalls 0,30 Millionen Jüngere abholen, hier ist der Marktanteil mit 7,1 Prozent leicht schlechter. Deutlich besser ist das Zweite im Gesamten - hier holt man in Mainz 4,83 Millionen Zuschauer und damit den Tages-Bestwert ab. Ab 21:45 Uhr geht es im Ersten mit 1,67 und 0,20 Millionen Zuschauern zu- im Zweiten übernimmt ab 21:15 Uhrvor noch 4,25 und 0,25 Millionen Zuschauern.Die private Primetime-Krone geht klar an RTL kommt nach dem Donnerstags-Ausflug zurück zur gewohnten Freitags-Primetime, 1,81 Millionen Zuschauer und starke 8,0 Prozent können gefeiert werden. In der Zielgruppe ist man ebenfalls das Maß der Dinge, 0,57 Millionen Umworbene können sich auf 13,5 Prozent des Marktes breit machen. Platz zwei, und damit ist dann auch das private Show-Duell entschieden, geht an Sat.1 . Mitkann der Bällchensender gute 1,44 Millionen Zuschauer gewinnen, das sind 6,4 Prozent am TV-Markt. Die Zielgruppe schafft es hier auf 0,45 Millionen Werberelevante und ebenfalls gute 10,6 Prozent.ProSieben und RTLZWEI warfen die sprichwörtlichen Hüte in den Spielfilm-Ring. In Unterföhring gab es, aus Grünwald gingan den Start. Das deutlich bessere Ende durfte ProSieben verzeichnen, 0,88 Millionen Zuschauer sorgten für ordentliche 3,9 Prozent am Markt. RTLZWEI kommt auf lediglich 0,36 Millionen und 1,5 Prozent. In der Zielgruppe verteilt sich das Bild identisch - ProSieben ist mit 0,39 Millionen Umworbenen deutlich erfolgreicher, Grünwald schafft hier nur 0,14 Millionen. Die Marktanteile zeigen 9,1 und 3,4 Prozent.Verbleiben Kabel Eins und VOX - die rote Kugel schicktan den Start, bei Kabel Eins gibt es. Das Doku-Format schafft 0,62 Millionen Zuschauer, davon lassen sich 0,23 Millionen der Zielgruppe zuschreiben. Die Marktanteile lagen bei 2,6 und guten 5,4 Prozent. Bei den Auswanderern von VOX gibt es bessere 0,82 Millionen Zuschauer und damit auch bei der Zielgruppe mit 0,30 Millionen eine höhere Reichweite. Hier ist man prozentual bei 3,5 und 7,1 Prozent.