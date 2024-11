Fußball und Rugby - mäßiges Sport-Angebot bei MAXX

Quotennews

ProSieben MAXX zeigt bekanntermaßen Spartensport. Auch kleine Erfolge können hier durchaus gefeiert werden - gestern gab es jedoch auch eher wenig kleine Erfolge.

Vorsicht: Jetzt geht es wirklich in die Nische. Bekanntermaßen ist ProSieben MAXX nahezu spezialisiert auf Rand- und Spartensport. Das Konzept war in der Vergangenheit erfolgreich, immerhin hat man auch mit ProSieben MAXX die «NFL» in Deutschland groß gemacht, bei anderen Sport-Sparten funktioniert das eher weniger. So gesehen am gestrigen Freitag, wenn auch auf den ersten Blick alles andere als "Sparte".zeigte ab 18 Uhr die Partie «Deutschland - Dänemark». Das klingt nach Nationalmannschaft, Fußball nach wie vor der beliebteste Sport in Deutschland - jedoch zeigt MAXX gestern die «U21». Das Freundschaftsspiel ohne sportliche Relevanz verläuft gut, der DFB-Nachwuchs gewinnt 3:0 - ProSieben MAXX kann weniger feiern.Die Halbzeiten teilen sich in 0,19 und 0,24 Millionen Zuschauer - das sind Tagesbestwerte für den Sender, für Fußball dann aber doch eher mittelmäßig. Die Marktanteile zeigen jeweils 1,2 Prozent - in der Zielgruppe ist man auf 1,9 und 1,8 Prozent des Marktes unterwegs. Hierfür waren 0,05 und 0,06 Millionen Umworbene dabei. Das klingt schon eher schwierig und sollte im Verlauf des Abends noch kritischer werden.Bei «ran Rugby» und der «Autumn Nations Series» ist man in Unterföhring dann endgültig und ohne Diskussion im Bereich Spartensportart angekommen. MAXX zeigt viel Rugby, teilweise bei großen Turnieren auch vor respektabler Bühne. Das zurückliegende WM-Finale zwischen Neuseeland und Südafrika holt am 28. Oktober 2023 bis zu 0,69 Millionen Zuschauer zu MAXX, das ist schlichtweg gut. Gestern war jedoch nicht Weltmeisterschaft und es spielte Irland gegen Argentinien. Für Rugby-Fans sicherlich ein Leckerbissen, 51.700 Zuschauer verfolgen das Spiel im Aviva Stadium in Dublin live - bei ProSieben MAXX kommen jedoch lediglich 0,10 Millionen Zuschauer an. Der Marktanteil sinkt auf 0,4 und 0,5 Prozent (1. & 2. Halbzeit). In der Zielgruppe wird es noch düsterer - 0,01 und 0,02 Millionen Werberelevante sorgen für 0,2 und 0,4 Prozent am Markt.