«Das Warten hat ein Ende»: «Willkommen bei den Reimanns» ist zurück

Quotennews

Endlich geht es weiter: «Konnys und Manus Wohnmobilausbau» geht bei «Willkommen bei den Reimanns» weiter.

Stolze acht Monate musste man sich gedulden - jetzt ist es endlich so weit. Deutschlands wohl bekanntester Auswanderer, Konny Reimann, ist zurück bei Kabel Eins. Mit neuen Folgen seiner Showkomplettiert der Sender die im Februar begonnen dritte Staffel des Formats. Bisher verlief die dritte TV-Runde in fünf Folgen recht stabil. Mit Reichweiten zwischen 0,93 und 0,71 Millionen Zuschauern war man nicht auf der größten Bühne anwesend, jedoch ist man auch weit entfernt von einem Flop.Die erste neue Auskopplung der laufenden Staffel schaffte ein durchaus mittelmäßiges Comeback - 0,76 Millionen Zuschauer sorgen für einen allenfalls akzeptablen Marktanteil von 2,8 Prozent. Hier wiederholt Kabel Eins demnach grob die Leistung aus dem Frühjahr - nicht schlecht, genug für ein Comeback? In Sachen Zielgruppe setzt das Format mit 0,27 Millionen Umworbenen einen ebenfalls mäßigen ersten Eindruck, der Marktanteil von 4,5 Prozent liegt hier jedenfalls im grünen Bereich. Lange darf sich der Kabel Eins-Zuschauer jedoch nicht über Konny und Manu freuen, es folgen in der aktuellen Staffel nur noch zwei weitere Folgen.Der Vorabend erhält seit einigen Wochen mitrecht ordentliche Aufmerksamkeit. Die Wiederholung der Donnerstags-Primetime schafft gestern 0,43 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Zuvor kommt der-Marathon aus der abgelaufenen Woche auf bis zu 0,52 Millionen Zuschauer und 0,14 Millionen Umworbene, die Marktanteile verteilten sich damit auf bis zu 3,7 und 4,5 Prozent.