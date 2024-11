«Tierheimhelden» melden sich gut zurück

Quotennews

Der Start in die zweite Staffel verlief wirklich zufriedenstellend.

Über die Schwemme an kommentierten Blue-Box-Formaten mit Martin Rütter ist an dieser Stelle bereits genug gesprochen worden. Gesagt sei lediglich, dass am gestrigen Samstag-Vorabend um 19.05 Uhr ein weiteres von ihnen in eine neue Staffel gestartet ist. Es schimpft sichund zeigt den Hundetrainer bei Treffen mit Tierpflegerinnen, die er selbst vom Rande kommentiert.Angesprochen hat das zum Start in die neue Runde 0,29 Millionen 14-49-Jährige, die einen richtig guten Marktanteil von 8,9 Prozent ergaben, mit dem VOX klar zufrieden sein konnte - dieses Rütter-Format scheint von den Ermüdungserscheinungen aktuell also weniger betroffen. Beim älteren Publikum konnte das Tier-Format nur mäßig verfangen – hier sahen zumindest noch 1,05 Millionen zu, die einen Anteil von 5,3 Prozent am Gesamtmarkt hervorriefen.Ordentlich schnitt dieses Mal auch der Dauerbrenner «hundkatzemaus» im Vorfeld ab, der sich gestern 8,4 Prozent (0,22 Millionen) der Umworbenen krallen konnte. Wiederum davor generierte eine Wiederholung des «Hundeprofis» aus dem Jahre 2019 in alter Aufmachung ebenfalls überdurchschnittliche 8,1 Prozent (0,16 Millionen). Beim Gesamtpublikum waren für die beiden Sendungen mäßige 5,3 und 5,8 Prozent drin.