Nach der Vertrauensfrage: Das Erste lässt sich alles offen

TV-News

Am 16. Dezember 2024 soll Bundeskanzler Olaf Scholz das Parlament auflösen. Das Programm von Das Erste ist dafür ausgelegt.

Am Montag, den 16. Dezember 2024, soll Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Das Erste hat inzwischen das Programm für den Sonntag nach der Auflösung des Parlaments präsentiert, hält sich allerdings weiterhin alle Optionen offen. So ist um 18.30 Uhr die «ARD History»-Dokumentationeingeplant.Im Anschluss an den schweizerischen «Tatort» mit dem Titel „Fährman“ hatbislang noch frei. Derzeit haben die Programmplaner in München die «Tatort»-Wiederholung „MagicMom“ aus dem Jahr 2023 einplanen. Doch der Einsatz von Axel Prahl und Jan Josef Liefers ist eher unwahrscheinlich.Ausfallen wird stattdessen wohl der «Presseclub», weil Das Erste zahlreiche Wintersport-Übertragungen im Programm hat. Ab 09.50 Uhr kommt der Ski-Weltcup (Super G) der Frauen aus St. Moritz, ab 12.20 Uhr ist mit dem Massenstart im Biathlon der Männer zu rechnen. Der zweite Riesenslalom der Männer beginnt gegen 13.25 Uhr aus Alta Badia, ehe die Frauen zum Baithlon-Massenstart antreten. Ab 15.30 Uhr steht Skispringen an, ehe um 18.00 Uhr die Highlights der Bundesliga angesetzt sind.