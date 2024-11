«Swimming with Sharks» kehrt zurück

TV-News

Beim Fernsehsender RTL Passion wird die Serie mit Diana Kruger wiederholt.

Ab Donnerstag, den 5. Dezember 2024, wiederholt RTL Passion um 20.15 und 20.45 Uhr die halbstündige Serie. Die sechsteilige Reihe wird am 12. und 19. Dezember 2024 fortgesetzt. Die Hauptrollen spielen Kiernan Shipka, Adrian Bellani, Kathleen Robertson und Diana Kruger.Lou Simms (Kiernan Shipka) tritt als neue Praktikantin im Büro von Joyce Holt (Diane Kruger), der Geschäftsführerin der Fountain Studios, ein. Joyce trifft in ihrem Büro auf Meredith Lockhart (Erika Alexander), um sie davon zu überzeugen, die Filmrechte an ihren Büchern „Wanderlust Chronicles“ zu verkaufen, aber sie scheint nicht gewillt zu sein. Joyce bittet daraufhin ihre Assistenten Travis (Thomas Dekker) und Alex (Ross Butler), alles zu tun, um einen Deal mit Meredith zu bekommen; währenddessen scheint Meredith mit einem anderen Studio über die Buchrechte zu verhandeln.Lou freundet sich an ihrem ersten Tag im Büro mit Marty (Finn Jones), dem Vizepräsidenten des Studios, an. Joyce trifft sich mit ihrem angeschlagenen Mentor und Studio-Vorsitzenden Redmond (Donald Sutherland), der mit Joyces Investitionsplänen nicht zufrieden ist. In Rückblenden verspricht Lous Mutter dem jungen Lou, dass sie eines Tages nach Hollywood ziehen werden. Lou folgt Meredith in eine Bar-Toilette und verführt sie zum Sex; währenddessen fährt Joyce, die mit dem Künstler Miles (Gerardo Celasco) verheiratet ist, zu einem Treffen mit einem jungen Mann und sie haben Sex in ihrem Auto. In Rückblenden sieht Lou, die sich offenbar in einem Rehabilitationszentrum befindet, eine Motivationsrede von Joyce; in der Gegenwart hat sie Zeitungsausschnitte von Fotos und Artikeln, die mit Joyce in Verbindung stehen, was auf ihre Besessenheit von Joyce hindeutet.