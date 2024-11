Die «Geheimakte Erde» wird gelüftet

TV-News

Die neue Doku-Reihe ist am Samstagabend beheimatet.

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku verstärkt sich mit der Dokumentation, die ab Samstag, den 23. November 2024, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Das Format beschäftigt sich mit mysteriösen Ereignissen, die für die scheinbar keine logischen Erklärungen gibt. Die Dokumentation «Prime Suspect Earth» ist eine Produktion von Bigger Bang für Weather Channel.Ob Geisterschiffe, verschwundene Flugzeuge, seltsame Lichter am Firmament oder unerklärliche Geräusche - wäre es nicht möglich, dass hinter all diesen Phänomenen eine geophysische Ursache steckt und somit die Erde selbst zum Hauptverdächtigen wird? In der ersten Folge ist ein Flugzeug Thema. Auf einem Routineflug verschwindet ein Flugzeug plötzlich spurlos. Anderenorts löst ein mysteriöser Knall ein Erdbeben auf einer benachbarten Insel aus.Im Anschluss steht die zweite Folge auf dem Programm. Ein Junge wird unter einer Düne begraben und überlebt auf wundersame Weise. Ein seltsamer Nebel hält sich fünf Tage lang über London. Während dieser Zeit kommen Tausende ums Leben.