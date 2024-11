«Maybrit Illner» weiterhin sehr gefragt

Quotennews

Auch die Talkshow von Markus Lanz verbuchte am Donnerstag erneut sehr gute Werte.

In der vergangenen Woche ging die aktuelle Regierung aus Vertretern von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP in die Brüche. Das lockte 2,89 Millionen Menschen zu, die damit die höchste Reichweite seit Januar einfuhr. Bei den jungen Menschen waren 0,42 Millionen Zuschauer dabei, dieses Ergebnis wurde zuletzt vor knapp zweieinhalb Jahren verbucht.„Ampel weg, Wahlkampf da – Hoffen auf einen Neustart?“ hieß das Thema der jüngsten Ausgabe, in der SPD-Generalsekretär Matthias Miersch, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, Welt-Co-Chefredakteur Robin Alexander und RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck zu Gast waren. Ohne CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der acht Tage zuvor Teil der Runde war, verbuchte die Talkshow nun 2,68 Millionen Fernsehzuschauer und 16,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen markierte man 0,33 Millionen. Es wurden 11,0 Prozent Marktanteil eingefahren.Markus Lanz machte mit der Neuwahlen-Diskussion weiter. Die Talkshow erreichte um 23.15 Uhr noch 1,83 Millionen Zuschauer und generierte einen Marktanteil von 19,4 Prozent. Die Gäste FDP-Politiker Marco Buschmann, Rheinische Post-Journalistin Kerstin Münstermann, China-Experte Adrian Geies und CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen sorgten für 0,22 Millionen junge Interessierte, mit denen12,2 Prozent Marktanteil holte. Dasbrachte 1,00 Millionen Menschen noch auf den neusten Stand, die Marktanteile lagen bei 16,4 Prozent bei allen sowie 12,3 Prozent bei den jungen Menschen.