«Ninja Warrior Germany» nimmt die Zuschauer nicht mit

Quotennews

Die fünfte Folge lief ausgerechnet am Donnerstag, das wussten scheinbar zahlreiche Zusehende nicht. Ein «stern tv Spezial» wirkte im Anschluss völlig deplatziert.

Die neunte Staffel vonist seit 18. Oktober 2024 im Programm von RTL zu sehen. Die ersten vier Folgen verbuchten am Freitagabend zwischen 1,45 und 1,69 Millionen Zuschauer, es wurden rund dreizehneinhalb Prozent bei den Umworbenen eingefahren. RTL sendete am Donnerstag bereits die fünfte Folge, die auf 1,10 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren kam und 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige anlockte. Nur 5,2 Prozent Marktanteil wurden eingefahren, in der Zielgruppe standen 7,9 Prozent auf dem Papier.Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr wurde die Action-Spielshow mit Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann vonunterbrochen. Die Nachrichtensendung aus Berlin sicherte sich 1,00 Millionen Zuschauer und brachte 5,4 Prozent Marktanteil mit. Pinar Atalay informierte 0,24 Millionen junge Menschen und sorgte für einen Marktanteil von 7,0 Prozent.Im Anschluss an «Ninja Warrior Germany» lief, worauf sich 0,58 Millionen Zuschauer einließen. Die Informationssendung mit Steffen Hallaschka holte 6,1 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 0,15 Millionen und 8,3 Prozent. Ab 00.15 Uhr verfolgten 0,47 Millionen Menschen noch das, das 9,2 Prozent bei den jungen Menschen holte.