«Für alle Fälle Familie» auch zum Ende enttäuschend

Quotennews

In der kommenden Woche soll auf dem Sendeplatz Ingo Lenßen punkten. Die Primetime funktionierte hingegen mit der Spielshow.

Am heutigen Freitag strahlt Sat.1 um 18.00 Uhr zum letzten Mal die Seriemit Anna Angelina, Kai Albrecht, Arne Löber und Isabel Varell aus, die vergangenen Freitag beim «ZDF Magazin Royale» zu Gast war. Die Episode „Der Weg zum Vater“ kam beim Publikum nicht an, lediglich 0,35 Millionen Menschen sahen sich den Fall an. Der Marktanteil wurde auf 2,0 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,06 Millionen erzielt, der Marktanteil lag bei 2,5 Prozent. Am Montag laufen Doppelfolgen von «Lenßen hilft», während die Serie nur noch bei Joyn ausgestrahlt wird.Im Anschluss machte Sat.1 mitweiter. Die 45-minütige Serie konnte ebenfalls nur bedingt überzeugen. Dieses Mal stand Niko im Vordergrund, die ein Buch von Lea bekam, weshalb sie ihre Auswanderpläne nach Spanien überdachte. Die Episode „Abschiedsschmerz“ verbuchte 0,61 Millionen Zuschauer und brachte 3,0 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen sah es mit 0,09 Millionen suboptimal aus, die Serie erzielte 2,7 Prozent.Diewar mit 0,65 Millionen Zuschauern kein Straßenfeger, immerhin wurden 4,2 Prozent in der Zielgruppe erreicht. Weitaus beliebter warmit Jörg Pilawa, der neben Mike Krüger und Meltem Kaptan auch 1,46 Millionen Zuschauer begrüßte. Die Sat.1-Show holte 6,2 Prozent bei allen und fuhr 10,5 Prozent bei den jungen Menschen ein. Die Reichweite belief sich auf 0,47 Millionen. Das Lead-Outhielt die Reichweite nicht, sondern sackte auf 0,48 Millionen. Die Marktanteile sanken auf 3,1 Prozent bei allen sowie 4,5 Prozent bei den Umworbenen.