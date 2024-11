Maxx lässt «One Piece» pausieren

TV-News

In den kommenden Wochen wird die fünfte Staffel von «Boruto» wiederholt.

Der Unterhaltungssender ProSieben Maxx strahlt seit Monaten zwischen 16.45 und 17.35 Uhr die Anime-Serie «One Piece» in Wiederholungen aus. Doch Anfang Dezember ist mit diesen Wiederholungen vorerst Schluss, stattdessen stehen die Reruns der fünften-Staffel auf dem Programm. Am Freitag, den 6. Dezember 2024, kommt es zum Serientausch.Bereits am Dienstag zuvor startet die neueste Staffel vonauf dem 18.30-Uhr-Sendeplatz. Die Serie debütiert am Mittwoch, den 20. November 2024, und übernimmt den ersten «Detektiv Conan»-Sendeplatz. Die Animeserie basiert auf dem Manga von Riichiro Inagaki: Sämtliche Menschen auf der Erde werden plötzlich in Statuen aus Stein verwandelt – auch Taiju und seine heimliche Flamme Yuzuriha. Als der Junge sein steinernes Gefängnis nach mehr als 3000 Jahren endlich hinter sich lassen kann, beschließt er, gemeinsam mit seinem ebenfalls wieder lebendigen Freund und Wissenschaftler Senku die Menschheit zu retten - allen voran seine große Liebe.Das passiert in den neuen Folgen: Senku arbeitet an der nächsten wissenschaftlichen Errungenschaft, um das Tsukasa-Imperium schlagen zu können. Er will eine Art Astronautennahrung entwickeln, die die Mitglieder des Wissenschafts-Königreichs auch im tiefsten Winter stärken soll.