Haley Lu Richardson geht zu «Ponies»

US-Fernsehen

Der Star aus «The White Lotus» wird neben Emilia Clarke in der Peacock-Serie mitwirken.

In der zweiten Staffel von «The White Lotus» spielte Haley Lu Richardson Tanyas Assistentin, in der Serieübernimmt die Schauspielerin eine andere Rolle. In der Action-Serie des NBC-Streamingdienstes Peacock wird sie an der Seite von «Game of Thrones»-Star Emilia Clarke zu sehen sein. Die Serie wurde im August bestellt."Zwei Ponies" ('Personen ohne Interesse' im Geheimdienstjargon) arbeiten anonym als Sekretärinnen in der amerikanischen Botschaft in Moskau im Jahr 1977. Eines Tages werden ihre Ehemänner unter mysteriösen Umständen in der UdSSR getötet und sie werden zu CIA-Agenten. Die russisch sprechende Bea (Clarke) ist das überqualifizierte Kind sowjetischer Einwanderer. Twila (Richardson), ihre Kollegin, ist ein ebenso schroffes wie furchtloses Kleinstadtmädchen. Gemeinsam arbeiten sie daran, eine groß angelegte Verschwörung aus der Zeit des Kalten Krieges aufzudecken und das Rätsel zu lösen, das sie zu Witwen gemacht hat“.Susanna Fogel und David Iserson sind die Co-Kreatoren, Co-Autoren und ausführenden Produzenten von «Ponies». Während Fogel auch Regie führen wird, wird Iserson zusammen mit dem anderen ausführenden Produzenten Mike Daniels als Co-Showrunner fungieren. Außerdem wird Clarke als ausführender Produzent tätig sein. Jessica Rhoades ist als ausführende Produzentin für ihre Firma Pacesetter Productions tätig. Alison Mo Massey von Pacesetter wird zusammen mit Katherine Bridle als Co-Executive Producer fungieren. Die Produktion wird von Universal Television übernommen.