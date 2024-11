Magenta TV zeigt «Mayfair Witches»

TV-News

Das-Spin-off wird ab 6. Januar 2025 mit der zweiten Staffel fortgesetzt.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Magenta TV die erste Staffel der Serie, einen Tag nach dem US-Start der zweiten Staffel bringt die Deutsche Telekom die Serie auch nach Deutschland. Während die Serie in den USA am 5. Januar startet, können Kunden von Magenta TV die Serie ab dem 6. Januar 2025 sehen.Im Schottland des 17. Jahrhunderts: Als Suzanne Mayfair einen Geist beschwört, wird sie zur ersten Hexe ihrer Familie und entfesselt das Böse. Hunderte Jahre später erfährt die talentierte Neurochirurgin Dr. Rowan Fielding (Alexandra Daddario), dass sie die unerwartete Erbin dieser mächtigen Hexenfamilie ist. Nun muss sie die Vergangenheit erforschen und sich einer dunklen Macht stellen, die ihre Familie seit Generationen verfolgt. Die zweite Staffel von Anne Rice's «Mayfair Witches» setzt die Reise von Rowan Mayfair fort, nachdem sie unwissentlich den Dämon Lasher (Jack Huston) geboren hat. Sie ist entschlossen, herauszufinden, was aus ihm geworden ist: ein Mensch oder ein Monster? Außerdem will sie ihn benutzen, um ihre Aufgabe als Heilerin zu erfüllen. Doch als die Tragödie zuschlägt, muss sie ihre eigenen Wünsche zurückstellen und für den Schutz ihrer Familie kämpfen.Zu den weiteren Darstellern der Serie gehören Harry Hamlin, Tongayi Chirisa, Alyssa Jirrels, Ben Feldman, Ted Levine und Thora Birch. Ausführende Produzenten sind Mark Johnson, Showrunnerin Esta Spalding, Tom Williams, Michelle Ashford, Christopher Rice und die verstorbene Anne Rice. Mayfair Witches ist eine Produktion der AMC Studios.