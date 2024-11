RTL Super setzt auf «Round & Round»

TV-News

Der Weihnachtsfilm ist am 11. Dezember 2024 bei dem Kindersender zu sehen.

Die Deutschlandpremiere vonerscheint am Mittwoch, den 11. Dezember, um 20.15 Uhr bei Super RTL . Der Spielfilm ist mit Bryan Greenberg und Vic Michaelis besetzt. Das Drehbuch stammt von Tamar Laddy, während Stacey N. Harding Regie führte. Am 10. Dezember 2023 erfolgte die Premiere beim Hallmark Channel.Rachel erlebt die siebte Nacht des Hanukkah-Festes immer wieder und versucht verzweifelt, den Kreislauf zu durchbrechen. Ihr Freund Adam kann nicht zur Party kommen, und ihre Großmutter stellt ihr Zach vor, einen nerdigen Kunstlehrer, der ihr hilft, die Situation zu verstehen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern eines Comicbuchladens lösen sie Rätsel, um herauszufinden, wie sie den endlosen Tag beenden können.Um 21.55 Uhr wiederholt Super RTL mit Paul Campbell, Tyler Hynes und Andrea W. Walker. Die drei erwachsenen Brüder Stephan, Taylor und Luke leben zurzeit im Haus ihrer Mutter Barbara. Fünf Tage vor Weihnachten findet Feuerwehrmann Luke vor der Wache ein Baby. Auf einem Zettel wird er von der unbekannten Mutter gebeten, bis zum Heiligabend auf den Kleinen aufzupassen. Luke weiß zwar nicht, wer die Mutter sein könnte, doch er nimmt das Baby zu sich. Die Pflege des Kleinen bringt ihn mit seinen eigenbrötlerischen Brüdern zusammen. Der Spielfilm ist bereits am Vortag um 20.15 Uhr geplant.