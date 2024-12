Cameron Diaz beendet elfjährigen Ruhestand

Kino-News

Am 17. Januar startet der Spielfilm «Back in Action» mit Diaz und Jamie Foxx.

Der «Verrückt nach Mary»- und «3 Engel für Charlie»-Star Cameron Diaz kehrt nach einer elfjährigen Pause zurück . Netflix hat den Filmmit der Schauspielerin und Jamie Foxx angekündigt. Die Spionage-Action-Komödie soll am 17. Januar 2025 auf dem Streamingdienst Netflix veröffentlicht werden. Weitere Darsteller sind Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts und Rylan Jackson. Regie führte Seth Gordon, der gemeinsam mit Brendan O’Brien das Drehbuch schrieb.Der komödiantische Thriller zeigt Diaz und Foxx als pensionierte CIA-Agenten Emily und Matt, die sich plötzlich außerhalb der Vorstadt wiederfinden und in den Dienst zurückkehren, als ihre Tarnung auffliegt. In dem Trailer gibt es jede Menge Action zu sehen, u.a. wie Foxx mit einem Flammenwerfer Handlanger verbrennt und das Paar mit einem Fallschirm aus einem abstürzenden Flugzeug entkommt. Man könnte sie sich als Jason Bourne vorstellen, aber „wir erinnern uns an Dinge“, wie Foxx im Trailer scherzt.Cameron Diaz zog sich 2014 aus dem Filmgeschäft zurück, um sich mit ihrem Ehemann Benji Madden der Erziehung ihrer beiden Kinder zu widmen. In der Zwischenzeit trat sie in mehreren Fernsehshows auf, übernahm aber keine Serien- oder Fernsehrollen. Im vergangenen Jahr wurde Diaz wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert, Einzelheiten sind nicht bekannt. Auch «Shrek»-Fans können aufatmen, denn Diaz wird in der nächsten Fortsetzung wieder Fiona sprechen.