ZDF sendet auch an Heiligabend Info-Programm

TV-News

Mit einer «auslandsjournal»-Dokumentation blickt man auf fremde Kulturen.

Im Anschluss an «Weihnachten mit den Bundespräsenten» um 18.00 Uhr und «heute» um 19.00 Uhr setzt das ZDF um 19.15 Uhr auf «auslandsjournal – die doku».. Wer serviert New Yorks besten Glühwein? Was machen die Nonnen des Vatikans in der Adventszeit? Was erhoffen sich die Südchinesen von Santa Claus? Wie feiern die wenigen Christen in der Geburtsstadt Jesu? Womit füttert der Weihnachtsmann seine Rentiere, und wie bereiten sich brasilianische Nebenerwerbswichtel auf das Christmas-Diplom vor?Dies sind nur einige der Fragen, denen die Autorinnen und Autoren auf vier Kontinenten nachgehen und mit erstaunlichen Erkenntnissen und Beobachtungen aufwarten. Denn längst hat sich unser schönstes Fest global verselbstständigt und regional ausgeprägt, hat andere Kulturen zu neuen und erstaunlichen Variationen inspiriert. In den Bereichen Dekoration, Kulinarik und Tourismus muss Weihnachten teilweise ganz neu gedacht werden.Nach dem «Bares für Rares»-Weihnachtsabend kommt um 22.30 Uhr nochaus der Kreuzkirche in Herne. Pfarrerin Katja Lueg und Pfarrer Holger Pyka wollen all jenen Hoffnung geben, die an der Härte der Welt verzweifeln, und auf das Christfest, den Tag der Geburt Jesu und Gottes weichstem Geschenk, vorbereiten. Weihnachtlich erklingen Orgel, Streicher, Flöten, Pauken und Trompeten unter der Leitung von Bezirkskantor Wolfgang Flunkert. Außerdem singt ein Auswahlchor der Gemeinde.