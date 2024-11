RTL ist wieder im Weihnachtsglück

TV-News

Am 7. Dezember 2024 strahlt RTL bis 17.45 Uhr amerikanische Weihnachtsfilme aus.

Die Programmplaner von RTL verzichten in den kommenden Wochen zunehmend auf die üblichen Wiederholungen und setzen stattdessen auf Weihnachtsfilme. Am Samstag, den 7. Dezember 2024, startet das Programm um 06.05 Uhr mit. Alma Beltran bereitet sich darauf vor, den 100 Jahre alten Weihnachtsladen ihrer Eltern zu übernehmen und hadert mit dem Unternehmensberater, den diese eingestellt haben. Dann taucht Charlie Fremont, Marketing- und PR-Direktorin des Staates Maine auf, die den Auftrag hat, den perfekten Weihnachtsbaum als Gouverneursbaum zu finden – und ihn im Wald der Beltrans findet. Charlie und Alma fühlen sich sofort zueinander hingezogen.Bereits um 07.50 Uhr folgt der Spielfilmmit Aimee Teegarden. Heather ist eine fröhliche, junge Frau, die gern zur Weihnachtszeit durch Chicago schlendert. In diesem Jahr wird ihr das Fest durch eine fürchterliche Diagnose vermiest. Sie leidet an einer Autoimmunkrankheit und ihre Leber ist bereits stark angegriffen. Ohne ein Spenderorgan wird sie nicht mehr lange leben können. Aus heiterem Himmel taucht ein Mann namens Chris auf und ein wahres Weihnachtswunder nimmt seinen Lauf.Ashley Greene und Andrew Walker übernehmen inum 09.25 Uhr. Nach einem Unfall wacht Lucy mit einem Hochzeitskleid in der Hand wieder auf. Sie ist davon überzeugt, dass sie nun ihren Verlobten Zach heiraten wird und kehrt voller Vorfreude in ihre Heimatstadt zurück. Sie weiß nicht, dass sie durch den Schlag auf den Kopf die letzten zwei Jahre vergessen hat - darunter die Tatsache, dass Zach und sie sich schon längst getrennt haben und sie mit einem anderen verlobt ist.Zwischen 11.30 und 12.35 Uhr bekommen die Zuschauerserviert. Nachdem Jessica kurz vor Weihnachten von ihrem Freund verlassen wurde, beschließt sie, eine Weihnachtskarte an die fünf Personen zu schicken, die ihr Leben auf besondere Weise geprägt habe: an ihre Tante, bei der sie aufgewachsen ist, ihren Bruder beim Militär, den Popsänger Jax, ihre beste Freundin und an ihre ehemalige Musiklehrerin. Schon kurz darauf kommt es zu einer magischen Begegnung, die ihr Leben verändert.Rachael Leigh Cook ist inzu sehen. Erin hat jede Lust auf Weihnachten verloren. Selbst ein Blind Date mit dem charmanten Sam versetzt sie nicht in Festtagsstimmung. Als sie sich wünscht, dass Weihnachten einfach verschwinden soll, erwacht sie in einer Welt ohne diesen Feiertag. Sie erkennt, dass sie allen Menschen die Freude genommen hat, und beschließt, gemeinsam mit Sam das Weihnachtsfest neu zu erfinden. Dabei kommen sich die beiden immer näher.«Desperate Housewives»-Star Teri Hatcher ist beidabei, der ab 14.25 Uhr als Free-TV-Premiere läuft. Grace ist frisch geschieden und ein echter Weihnachtsfan. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Tochter will sie die Feiertage in einem romantischen Chalet verbringen. Doch dann stellt sich heraus, dass das Chalet doppelt belegt ist, und so teilen sich die Frauen das Ferienhaus schließlich mit Jack, einem Romanautor, der Weihnachten verabscheut. Doch bald verspüren alle gemeinsam den Zauber des Weihnachtsfestes und die Macht der Liebe.Abschließend zeigt RTL zwischen 16.05 und 17.45 Uhr noch. Olivia ist eine Baumexpertin. Sie muss dem Weihnachtsbaumzüchter Jack helfen, denn eine rätselhafte Krankheit hat seine Bäume befallen. Die Zeit drängt, denn Weihnachten steht bereits vor der Tür. Und während die beiden fieberhaft nach der Ursache der Krankheit und nach einer Lösung suchen, um den 100 Jahre alten Familienbetrieb zu retten, kommen sie sich immer näher, und zwischen Olivia und Jack wachsen romantische Gefühle.