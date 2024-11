VOD-Charts

«Achtsam Morden» schiebt sich an die Spitze der nicht-englischsprachigen TV-Charts. Die Produktion von Constantin Film ist in 66 Ländern sehr beliebt.

Schon seit jungen Jahren galt Tom Schilling als kommender Star in der Schauspielbranche. Mit 18 gewann er den Bayerischen Filmpreis als ‚Bester Nachwuchsdarsteller‘ für seine Rolle im Film «Crazy». Seither sind zahlreiche weitere Preise hinzugekommen, darunter der Deutsche Filmpreis. Auch international machte er auf sich aufmerksam. Der Film «Unsere Mütter, unsere Väter» wurde vor zehn Jahren mit dem International Emmy Award ausgezeichnet. Seit 31. Oktober 2024 unterhält Schilling ein weltweites Publikum. Er spielt die Hauptrolle in der schwarzhumorigen Krimi-Serie, die acht Folgen und eine Laufzeit von vier Stunden 22 Minuten umfasst.Die Serie debütierte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz und landete in 24 weiteren Ländern in den Top10. Für die ersten vier Tage wies Netflix eine weltweite Sehdauer von zwölf Millionen Stunden aus, was rund 2,7 Millionen Views entsprach. Damit belegte die Constantin-Film-Produktion den vierten Platz in den weltweiten nicht-englischsprachigen TV-Charts des kalifornischen Streamingdienstes.In der vergangenen Woche (4. bis 10. November) kletterte «Achtsam Morden» in der Rangliste nach oben. Mit 20,4 Millionen gestreamten Stunden übertrumpfte man alle anderen nicht-englischsprachigen Serien. Die Abrufzahl steigerte sich um zwei Millionen auf 4,7 Millionen Views. Über den DACH-Raum hinaus erfreute sich der Cast um Tom Schilling, Emily Cox und Co. auch in der Ukraine und Luxemburg größter Beliebtheit. Dort belegte man ebenfalls den ersten Platz – genau wie in Pakistan und der Türkei sowie der zu Frankreich gehörenden Inselgruppe Neukaledonien. Die Zahl der Top10-Platzierungen stieg auf 66 Länder.Kein Vorbeikommen gab es derweil an der vierten-Staffel, deren zweiter Teil am 7. November bei Netflix erschien. Wegen der Laufzeit von knapp neun Stunden holte man zwar „nur“ 8,6 Millionen Views, zwischen dem 4. und 10. November wurden aber 77,1 Millionen Stunden gestreamt. Der erste Teil (Laufzeit: rund vier Stunden), der am 10. Oktober debütierte, holte an den ersten vier Tagen 15,5 Millionen Views bei einer Sehdauer von 62,3 Stunden. Wie viele Menschen in den ersten vier Tagen nur die letzten fünf Folgen der vierten Staffel sahen, geht aus den nun veröffentlichten Zahlen nicht hervor.