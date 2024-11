sixx ordnet den Freitag neu

TV-News

Selena Gomez, Jamie Oliver und Gordon Ramsay übernehmen.

Der Fernsehsender sixx nimmt «10 Years Younger», «Einfach kochen mit Mary» und «The Taste» aus dem Programm, stattdessen sollen prominente Köche zu besseren Quoten verhelfen. Am Freitag, den 6. Dezember 2024, starten die Doppelfolgen vonmit Jamie Oliver, der Lachs mit Chorizo sowie Rindercarpaccio mit Dukkah kocht. Zwischen 12.05 und 13.05 Uhr kommtDie HBO Max-Kochshowkommt ebenfalls in Doppelfolgen. Selena Gomez lernt in ihrer neuen Kochsendung von verschiedenen Spitzenköchen, wie man ein leckeres Essen zubereitet. Sie probiert verschiedene Rezepte aus aller Welt aus, eignet sich die richtige Technik und den Umgang mit dem unumgänglichen Chaos an - und das alles per Videochat.Mitist wieder ein Profi am Werk. Der Starkoch macht sich auf in ferne Länder, um Menschen aus aller Welt kulinarische Geheimnisse zu entlocken. Jede seiner Destinationen birgt eine besondere Challenge - sei es das Beschaffen außergewöhnlicher Zutaten, die Verkostung unbekannter Lebensmittel oder das Nachahmen neu erlernter Zubereitungstechniken. Ab 16.10 Uhr wird die Sat.1-Show «Unser Festtagsmenü» wiederholt.