«Länderspiegel» kramt den Hammer raus

TV-News

Bei «plan B» wird im Anschluss besprochen, ob Drohnen das Feuerwerk ersetzen könnten.

Bei YouTube erfreut sich die Rubrik „Hammer der Woche“ der ZDF-Fernsehsendunggroßer Beliebtheit. Solche satirischen Beiträge, wie sie auch bei «Extra 3» (NDR) oder «quer» (BR) vorkommen, erfreuen die Fernsehzuschauer. Am Samstag, den 21. Dezember 2024, führt Moderator Yve Fehring durch den „Hammer des Jahres“. Los geht es um 17.05 Uhr.Ab 17.35 Uhr stehtauf dem Programm. Die Feuerwerksbranche hat das Problem erkannt und arbeitet immer häufiger an ökologischeren Lösungen. Auch Drohnenshows oder Wasser- und Lichtinstallationen sind eine Alternative. Tradition bewahren, Silvester grüner machen - weltweit arbeiten kreative Köpfe daran.Im französischen Bordeaux werden nachhaltige High-Tech-Alternativen zu herkömmlichem Feuerwerk erdacht. Atemberaubende Drohnenshows erzählen Geschichten am Himmel. Einer der führenden Köpfe bei der Firma Dronisos ist der Ingenieur François Nouchet. Der Projektmanager sieht in Drohnen "… eine grünere Alternative, schon weil wir sie immer wieder nutzen können. Wir alle müssen auf den Planeten achten, das müssen wir bei allem, was wir tun, berücksichtigen."