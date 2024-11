«Weihnachten XXL» statt «berlin direkt»?

TV-News

Im Vorfeld strahlt das ZDF die Free-TV-Premiere von «Der Räuber Hotzenplotz» aus.

Der Weg ist frei, dass Bundeskanzler Olaf Scholz noch vor Weihnachten das Parlament auflöst. Das ZDF hat dennoch vorerst die Dokumentationam Sonntag, den 22. Dezember 2024, um 19.10 Uhr eingeplant. Ursprünglich läuft auf dem Sendeplatz «berlin direkt», das sich eigentlich eine Woche zuvor in die Weihnachtspause verabschiedet.Diese Dokumentation plant das ZDF: Weihnachten im XXL-Format: Das gibt es auch im Centro in Oberhausen, Europas größtem Einkaufszentrum mit 200 Geschäften, 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 50 Gastronomiebetrieben. Anfang November ist dort Hauptkampfzeit für die Dekorateure. In mehreren Nachtschichten verwandeln sie die Mall zur Weihnachtszeit in ein Märchen aus funkelnden Kristallen, bunten Kugeln, grünem Tannenreisig und faszinierenden Lichtern. 70.000 Kugeln und insgesamt 33 Kilometer Lichterketten verteilt das Team in und um die Shoppingmall, mehr als 500 Tannenbäume werden aufgestellt, Industriekletterer befestigen die Weihnachtsdeko unter dem Dach des Einkaufsparadieses. Highlight ist die "Lights-on-Zeremonie" mit dem feierlichen Einschalten der Beleuchtung und der Drohnenshow.Das-Remake von Michael Krummenacher ist ab 17.20 Uhr im Programm vertreten. Als der Räuber Hotzenplotz der Großmutter die Kaffeemühle klaut, glauben Kasperl und Seppel nicht, dass Wachtmeister Dimpfelmoser den Fall löst. Sie nehmen die Sache selbst in die Hand. Um den Räuber aufzuspüren, bohren Kasperl und Seppel ein Loch in eine Kiste voller Sand und schreiben "Vorsicht, kein Gold" darauf. Tatsächlich lauert der Räuber Hotzenplotz den Buben auf, raubt die Kiste und hinterlässt bei der Flucht eine Sandspur.Kasperl und Seppel müssen nun nur noch der Spur folgen, die sie geradewegs zum Versteck des Räuber Hotzenplotz führt. Unglücklicherweise hat der Räuber Lunte gerochen, entdeckt die beiden Verfolger und nimmt sie gefangen. Da Kasperl und Seppel die Mützen vertauscht haben, glaubt Hotzenplotz, es handele sich beim vorlauten Kasperl um Seppel. Genervt von dessen Geplapper tauscht er ihn beim Zauberer Petrosilius Zwackelmann gegen Schnupftabak ein. Nun muss der arme Kasperl den ganzen Tag für Zwackelmann Kartoffeln schälen.