25. «Usedom-Krimi»: Dreharbeiten laufen  Fortsetzung geplant

Die ARD-Krimireihemit Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow feierte im Oktober ihren zehnten Geburtstag. Das Erste hat bislang 22 Filme ausgestrahlt, am morgigen Donnerstag, 21. November, folgt „Am Scheideweg“, eine Woche später ist mit „Emma“ die 24. Ausgabe im Programm. Und für Nachschub wird aktuell bereits gesorgt. Unter dem Arbeitstitellaufen derzeit im deutschen und polnischen Teil der Ostseeinsel sowie in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten für den 25. Film. Gedreht wird noch bis 11. Dezember.Das Drehbuch schrieben die erfahrenen «Usedom-Krimi»-Autorinnen Dinah Marte Golch und Isabell Serauky, Regie führt Maris Pfeiffer. Neben Katrin Sass gehören auch Till Firit (Kommissar Rainer Witt), Rainer Sellien (Polizist Holm Brendel), Jana Julia Roth (Polizistin Dorit Martens) und Milena Dreissig (Staatsanwältin Katharina Stozek) zum Cast. In weiteren Rollen stehen Anne Haug, Lasse Myhr, Anna Baranowska, Katarzyna Maciag, Julia Jäger, Thomas Bading, David Ruhland und Katerina Medvedeva vor der Kamera. Produzent ist Gerhard Meixner (Razor Film), als Producerin fungiert Aimee Fox. Die Redaktion verantworten Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).In «Wendepunkt» lernt Karin Lossow die geheimnisvolle Mandy kennen, die offenbar ihren Kollegen Martin Rabe und dessen Eltern verfolgt. Kurz darauf wird Martins Verlobte Antonia tot aufgefunden. Während Rainer Witt in Antonias Unternehmen ermittelt, einem innovativen Start-up zur Wasserentsalzung, deckt Karin Lossow die erschütternde Verbindung von Mandy zur Familie Rabe auf – eine Geschichte, die bis in die DDR und zum Fall der Mauer 1989 zurückreicht.«Wendepunkt», der voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres im Ersten und in der ARD Mediathek ausgestrahlt wird, ist aber nur eine Durchlaufstation für die Krimi-Reihe. Wie Katrin Sass im Quotenmeter-Interview verriet , werden im kommenden Jahr zwei weiter Filme gedreht: „Gern würde ich noch eine Weile Seite an Seite mit Karin Lossow durchs Berufsleben gehen. Ich wünsche mir, dass die Reihe fortgesetzt wird, solange wir alle noch Freude haben – und die Zuschauerinnen und Zuschauer uns sehen wollen. So viel ist schon mal sicher: Anfang nächsten Jahres drehen wir die Folgen 26 und 27!“