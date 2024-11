Strobl stellt ARD-Koordinationen neu auf

Köpfe

Die Genres Unterhaltung, Dokumentation und Fiktion bekommen neue Leiter, während sich in der Koordination von Sport und Aktuelles & Magazine nichts ändert.

Die ARD treibt den angestoßenen Reformprozess weiter voran und verschlankt die Koordinationen des Programmportfolios der Gemeinschaftsprogramme Das Erste und der ARD Mediathek. Unter der Leitung von ARD-Programmdirektorin Christine Strobl gibt es künftig nur noch fünf Koordinationen, die zum 1. Januar 2025 teilweise neu besetzt werden. So bleibt Axel Balkausky weiterhin Koordinater des Sport-Bereichs. Auch Oliver Köhr behält seine Rolle als ARD-Koordinator Aktuelles & Magazine und fungiert weiterhin als ARD-Chefredakteur und stellvertretender ARD-Programmdirektor.Andreas Gerling, Abteilungsleiter „Show, Musik und Quiz“ beim NDR sowie Geschäftsführer der ARD-Koordination Unterhaltung übernimmt die Aufgabe des ARD-Koordinators Unterhaltung. Außerdem übernimmt Ingmar Cario, stellvertretender Programmdirektor und Hauptabteilungsleiter Programmmanagement Information, Fiktion und Unterhaltung beim WDR , die Koordination Dokumentation. Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur beim BR, leitet zukünftig die Koordination Fiktion. Strobls Strukturvorschlag zur Neuaufstellung sowie die Personalvorschläge wurden kürzlich durch die ARD-Intendantinnen und -Intendanten bestätigt. In Abstimmung mit der ARD-Programmdirektion organisiert jede Koordination das Programm innerhalb ihres Genres Fiktion, Unterhaltung, Dokumentation, Aktuelles oder Sport.„Schlanker, effizienter und zukunftsfähig – mit der Neustrukturierung der Koordinationen innerhalb der Videoprogrammkonferenz vereinfachen wir Strukturen und Prozesse und beschleunigen sie“, verspricht Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin. Sophie Burkhardt, Channelmanagerin ARD Mediathek, fügt an: „Mit der neuen Struktur schaffen wir beste Voraussetzungen, um das Portfolio der ARD Mediathek gezielt mit relevanten Impulsen zu stärken.“