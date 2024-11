«Love is Blind» startet auch in Frankreich

International

ITV Studios wird die französische Version herstellen.

Am 3. Januar 2025 startet eine deutschsprachige Version von, dafür steht das Moderatoren-Ehepaar Steffi Brungs (RTL) und Chris Wackert (Sat.1) vor der Kamera. Nun teilte Netflix mit, dass im kommenden Jahr auch eine französische Version an den Start geht. Frankreich wird das elfte Land sein, dass seine eigene Version erhält. Auch dort soll ein Promi-Paar durch die Show führen.Die neue Version, deren Produktion im vergangenen Monat begann, wurde am Montag von Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, auf der internationalen Präsentation des Streaming-Anbieters vorgestellt. „«Love is Blind» ist ein einzigartiges Format, da es wirklich versucht, Kompatibilität vor Chemie zu finden“, sagte Bajaria. „In Indien sind wir, wie Sie sich vorstellen können, sehr daran gewöhnt, dass die Liebe blind ist. Aber an vielen anderen Orten ist das eine ganz andere Erfahrung. Im Laufe der Jahre haben wir «Love is Blind» in zehn Länder gebracht, und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere nächste Adaption mit «Love is Blind: France» direkt in die Stadt der Liebe geht.“„Aber wir haben nicht nur einen lokalen Moderator und eine lokale Besetzung eingesetzt“, fügte sie hinzu. „Wir haben die Show so verändert, dass sie zu verschiedenen Kulturen passt – so fühlt sich «Love is Blind: Schweden» völlig anders an als «Love is Blind: Habibi», das arabische Singles verbindet. Ich liebe «Love is Blind» und wie es verschiedene Kulturen durch Dating erkundet. Und es macht einfach so viel Spaß.“