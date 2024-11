Aryan Khan mit neuer Netflix-Serie

US-Fernsehen

Die Serie kommt vom Sohn eines indischen Superstars.

Der Streamingdienst Netflix hat sich mit Aryan Khan zusammengetan. Hinter der Serie, die noch keinen Titel hat, steckt die Produktionsfirma Red Chillies Entertainment. Shah Ruhkh Khan gehört das Unternehmen, sein Sohn Aryan wird Regie führen. Das neue Format ist bereits die sechste Zusammenarbeit zwischen Netflix und Red Chillies Entertainment.„Vor dem Hintergrund der Filmindustrie verspricht dieses genreübergreifende Projekt eine gewagte, furchtlose und unterhaltsame Reise durch die Abenteuer eines charmanten, ehrgeizigen Außenseiters, der sich in der glitzernden, aber auch schwierigen Welt von Bollywood zurechtfinden muss“, heißt es in einer Beschreibung von Netflix. “Die Serie verbindet eine spannende Erzählung mit selbstbewusstem Humor, mit Cameo-Auftritten von Blockbuster-Stars und überlebensgroßen Charakteren für einen unvergesslichen, ironischen Blick auf das indische Kino.“„Wir freuen uns, diese neue Serie mit Netflix zu präsentieren, die einen erfrischenden Einblick in die glamouröse Welt des Kinos bietet und zeigt, was es braucht, um als Außenseiter erfolgreich zu sein“, so Shah Rukh Khan. “Es ist eine einzigartige Geschichte, die von Aryan, vielen leidenschaftlichen Köpfen und dem Team von Red Chillies Entertainment zum Leben erweckt wird. Es wird eine Serie voller Herz, Leidenschaft und Unterhaltung.