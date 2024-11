Quotencheck

Wiederholungen der zweiten Staffel sollten für Quoten sorgen, doch die Werte waren sehr schlecht.

Für den Fernsehsender sixx kaufte die ProSiebenSat.1-Gruppe die Beauty-Sendung mit Cherry Healy ein, in dem Teilnehmer bei Schönheitstransformationen begleitet werden. Innerhalb von zehn Tagen sollen Frauen und Männer zehn Jahre jünger wirken. Die Sendung feierte beim britischen Channel 5 Premiere, die ersten beiden Staffeln liefen bereits bei sixx. Zwischen September und November 2024 liefen Wiederholungen der zweiten Staffel am späten Montagabend.Am 16. September 2024 startete um 22.00 Uhr die Ausstrahlung von «10 Years Younger: Das Beauty Makeover», doch nur 0,06 Millionen Menschen schalteten ein, das bedeutete einen schlechten Marktanteil von 0,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,03 Millionen ein, was 0,8 Prozent entsprach. Scheinbar hat den Zuschauern das Programm nicht gefallen, denn die ab 23.00 Uhr gezeigte zweite Folge konnte nur noch 0,04 Millionen Zuschauer und 0,4 Prozent vorweisen. Beim jungen Publikum wurden 0,00 Millionen und 0,1 Prozent ermittelt.Eine Woche später erreichten die Geschichten von Deborah & Umi sowie Mary & Michelle nur 0,04 sowie 0,03 Millionen Zuschauer, bei den jungen Menschen wurden nur noch jeweils 0,01 Millionen verbucht. Die Marktanteile lagen bei sehr schlechten 0,4 und 0,3 Prozent. Ende September sahen erneut jeweils 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige zu, die Marktanteile blieben mit 0,3 und 0,4 Prozent auf dem üblichen Niveau. Beim Gesamtpublikum fuhr man 0,05 und 0,04 Millionen ein. Anfang Oktober wurden diese Werte bestätigt.Der Fernsehsender sixx verbuchte am 14. Oktober etwas bessere Werte. Die erste Folge erreichte 0,08 Millionen Zuschauer, unter den Werberelevanten befanden sich nun 0,04 Millionen. Das führte zu einem Marktanteil von 0,7 Prozent. Die im Anschluss gesendete zweite Folge holte 0,05 Millionen, die 0,3 Prozent beim Gesamtpublikum wurden bestätigt. Bei den Umworbenen sorgte man mit 0,03 Millionen für 1,0 Prozent.«10 Years Younger: Das Beauty Makeover» erreichte am 21. Oktober jeweils 0,06 Millionen, jedoch sah das Ergebnis beim jungen Publikum mit 0,5 und 0,3 Prozent weiterhin desaströs aus. Ende Oktober wurden jeweils 0,05 Millionen Zuschauer verbucht, beim jungen Publikum wurde das Vorwochenergebnis erneut eingefahren. Die letzten zwei Folgen erreichten 0,5 und 0,4 Prozent.Die Wiederholungen von «10 Years Younger: Das Beauty Makeover» waren für sixx eine Katastrophe. Lediglich 0,05 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil bewegte sich bei miesen 0,3 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich nur 0,1 Millionen, das führte zu 0,4 Prozent. Die Wiederholungen der amerikanischen Serie «Bull» starteten mit 0,16 und 0,10 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 0,08 und 0,03 Millionen gemessen.