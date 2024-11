Netflix-Managerin gibt Entwarnung

US-Fernsehen

Bei künftigen Live-Events wird es nicht wieder zu Verbindungsproblemen kommen.

Netflix-Managerin Bela Bajaria gab Entwarnung für die beiden Fußball-Megastars an den Feiertagen. Das Unternehmen wolle seine Live-Events in den kommenden Jahren weiter stark ausbauen, sagte sie auf einer Veranstaltung. Das US-Branchenblatt „Variety“ war vor Ort und sagte im Gespräch mit Journalisten, der Streamingdienst sei bereit für Live-TV.„Wir wussten immer, dass wir etwas wirklich Großes vorhaben“, sagte Bajaria über das Technikteam von Netflix und fügte hinzu, dass der Streamer sofort mit der Behebung der Probleme begonnen habe. Die Puffer- und Einfrierprobleme waren in früheren Vorrunden aufgetreten und schienen größtenteils behoben zu sein, als Tyson und Paul gegeneinander antraten.Der Streaming-Dienst Netflix plant eine Live-Übertragung ab Weihnachten. Am 25. Dezember 2024 treten die Chiefs bei den Steelers und die Ravens bei den Taxans an. Die Spiele werden um 13.00 und 16.30 Uhr Eastern Time übertragen. Wrestling startet am 6. Januar auf Netflix, bevor John Mulaney eine Live-Show bekommt.