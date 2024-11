Amazon bestellt «It's Not Like That»

US-Fernsehen

Amazon MGM Studios hat ein neues Projekt mit dem Titelin Auftrag gegeben. Die Produktionsfirma ist Wonder Project, die von Ian Deitchmann und Kristin Robinson gegründet wurde. Deitchmann und Robinson sind derzeit Co-Executive Producer der im Oktober bestellten Serie «Off Campus». Bisher waren sie auch für «Carnival Row» tätig.Die Handlung: „Lori ist frisch geschieden und hat zwei Teenager. Malcolm ist Pfarrer und frisch verwitweter Vater von drei Kindern. Früher haben ihre Familien alles zusammen gemacht, aber jetzt müssen sich Lori und Malcolm mit ihrem neuen Single-Dasein, der Elternschaft und Malcolms Komplexität als moderner Pfarrer auseinandersetzen. Ist das der Beginn einer Liebesgeschichte? Nein, das ist es nicht. Oder doch?"Gegründet wurde Wonder Project im Jahr 2023 mit dem Schwerpunkt auf glaubensbasierten Inhalten. Das Unternehmen wurde von Erwin und Hoogstraten gegründet. Vor dem Start sammelte Wonder Project mehr als 75 Millionen Dollar an Seed- und Series-A-Kapital ein, darunter Lionsgate, Produzent Jason Blum, United Talent Agency, Sovereign's Capital und Powerhouse Capital.