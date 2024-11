«Vienna Blood» landet in den USA

US-Fernsehen

Die vierte Staffel beginnt am 5. Januar beim Fernsehsender PBS.

«Vienna Blood», das fesselnde Kriminaldrama, das im Wien des Jahres 1900 spielt, kehrt für seine vierte Staffel mit einem neuen vierteiligen Krimi zurück. Mit Matthew Beard und dem Österreicher Juergen Maurer in den Hauptrollen, feiert Staffel 4 der Serie an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen, vom 5. bis 26. Januar 2025, um 22:00 bis 23:00 Uhr auf PBS, PBS.org und der PBS-App Premiere. Alle vier Episoden werden auch auf PBS Passport und dem PBS Masterpiece Prime Video Channel zum Streamen verfügbar sein.Staffel 4 führt das ungleiche Detektivduo in das Wien des Jahres 1909, wo der Doppelmord an einem hohen Beamten und einem Waffenhändler in Polizeigewahrsam die Stadt bis ins Mark erschüttert. Der Freudsche Psychoanalytiker Max Liebermann (Beard) ist gerade erst von einer Vortragsreise aus Amerika zurückgekehrt, als Inspektor Oskar Rheinhardt (Maurer) sie um Hilfe in einem Fall bittet, der der gefährlichste ihrer Karriere sein könnte.Bei ihren gemeinsamen, zunehmend gefährlichen Ermittlungen decken Oskar und Max eine Verschwörung auf, die bis ins Herz der Regierung führt. Können sie den aufrührerischen Maulwurf namens „Mephisto“ davon abhalten, das österreichisch-ungarische Reich zu zerstören? Und wird ihr Leben jemals wieder so sein wie früher?«Vienna Blood» Staffel 4 wurde von Steve Thompson («Doctor Who», «Leonardo») geschrieben, basiert auf den Bestseller-Romanen von Frank Tallis und wurde von Umut Dağ inszeniert. Zur Besetzung gehören außerdem Conleth Hill, Amelia Bullmore («Scott & Bailey»), Charlene McKenna («Peaky Blinders») und Luise von Finckh als Max' mal mehr mal weniger große Liebe Clara. Staffel 4 wurde vor Ort in Wien gedreht und wird von Endor Productions und MR Film in Koproduktion mit ORF, ZDF und Seven.One Studios International und mit Unterstützung von FISA Plus, ABA, Fernsehfonds Austria, Film Fonds Wien und Kultur Niederöesterreich produziert.