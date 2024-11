«The Texas Cheerleader Murder Plot» startet

US-Fernsehen

Der Discovery-Sender ID hat eine neue Dokumentation in Auftrag gegeben.

Investigation Discovery kündigtean, eine zweistündige Dokumentation, die sich mit dem berüchtigten Auftragsmord beschäftigt, den die texanische Mutter Wanda Holloway ausgeheckt hat, um die Cheerleader-Rivalin ihrer Tochter auszuschalten. Obwohl der berüchtigte Fall aus dem Jahr 1991 die ganze Nation in seinen Bann gezogen hat - er beherrschte die Schlagzeilen im ganzen Land und inspirierte sogar einen Fernsehfilm -, bleibt er geheimnisumwittert.«The Texas Cheerleader Murder Plot», der am Mittwoch, den 18. Dezember um 21.00 Uhr auf ID ausgestrahlt wird, deckt die Wahrheit hinter diesem berüchtigten Fall auf, wobei Holloways Tochter Shanna zum ersten Mal das Geheimnis hinter den Ereignissen lüftet. Dreißig Jahre nachdem Wanda Holloway verurteilt wurde, weil sie versucht hatte, einen Auftragskiller anzuheuern, um die Cheerleader-Rivalin ihrer Tochter zu töten, packt «The Texas Cheerleader Murder Plot» aus, was wirklich im Vorfeld - und im Nachgang - dieser schockierenden Ereignisse geschah, die nicht nur die eng verbundene Gemeinde von Channelview, Texas, sondern auch die ganze Nation erschütterten.In umfassenden Interviews mit denjenigen, die dem Verbrechen am nächsten standen, darunter Holloways Tochter Shanna, enthüllt Shanna ihre Seite der Geschichte: Sie beleuchtet die wahren Beweggründe ihrer Mutter, wie sie mit den Taten ihrer Mutter zurechtkam und wer insgeheim hinter dem Vorhang die Fäden zog, um Wanda Holloway eine Falle zu stellen. Der zweistündige Dokumentarfilm «The Texas Cheerleader Murder Plot» enthält zusätzliche Kommentare von Juristen, Strafverfolgungsbehörden und Reportern, die eng mit den Details dieses Falles verbunden sind, und beleuchtet die Auswirkungen, die das Verbrechen auf die Nation hatte, indem er die Art und Weise beleuchtet, wie die Fernsehnachrichten - und die Populärkultur - es letztendlich falsch verstanden haben.