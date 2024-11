Sean Hannity moderiert Patriot Awards

US-Fernsehen

Die Preisverleihung wird beim Streamingdienst FOX Nation laufen.

FOX Nation wird die sechste jährliche Verleihung der Patriot Awards am Donnerstag, den 5. Dezember, im Tilles Center for Performing Arts in Brookville, New York, ausrichten. Sean Hannity, gebürtiger Long-Island-Amerikaner und FOX News Channel-Moderator mit den besten Einschaltquoten zur Hauptsendezeit, wird die Patriot Awards live auf FOX Nation ab 20:00 Uhr übertragen.Persönlichkeiten von FOX News Media, darunter Will Cain, Rachel Campos-Duffy, Steve Doocy, Ainsley Earhardt, Harris Faulkner, Bill Hemmer, Abby Hornacek, Lydia Hu, Laura Ingraham, Johnny Joey Jones, Lawrence Jones, Brian Kilmeade, Martha MacCallum, Dana Perino, Richterin Jeanine Pirro, Jesse Watters und andere werden im Laufe des Abends auftreten und als Moderatoren fungieren.Im Laufe des Abends werden Helden in einer Reihe von Kategorien geehrt, darunter der T2T Stephen Siller Back the Blue Award, der FOX Weather Ultimate Patriot Award, der FOX Nation Award for Service to Veterans, der FOX Nation Salute to Service Award, der FOX Nation Young Patriot Award, der FOX Nation Culture Warrior Award, der FOX Nation Award for Bravery und der FOX Nation Award for Courage. Im Vorfeld der Veranstaltung werden die FNC-Sendungen «The Five» und «FOX & Friends» live aus dem Veranstaltungsort gesendet, und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die wichtigsten Persönlichkeiten des Senders zu treffen und zu begrüßen.