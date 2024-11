Lachen im Halse steckengeblieben: Barth-Wiederholung mau

Quotennews

Die Leute wollten sich das Programm «Männer sind Frauen, manchmal aber auch...vielleicht» offensichtlich nicht (noch einmal) zu Gemüte führen.

Gehandelt hat es sich bei der gestrigen Ausstrahlung um eine Aufzeichnung von der Waldbühne, die ihre RTL-Premiere im Oktober letzten Jahres hatte. Schon damals – am Samstag, den 7. Oktober 2023 – konnten nur mäßige Ergebnisse von 10,9 Prozent Zielgruppen-Anteil bei 0,55 Millionen TV-Guckern erlangt werden. Keine guten Voraussetzungen für die Wiederholung – sollte man meinen.Und so kam es dann auch: Gestern wollten den wiedergekäuten Aufguss noch niedrigere 8,8 Prozent der Umworbenen sehen, die sich aus 0,42 Millionen ergaben – ein Ergebnis, das den Kölner Kanal nicht nur in Puncto Konkurrenz, sondern auch mit Blick auf den Tagesanteil hinter ProSieben zurückwarf, er belief sich am Mittwoch nur auf 8,5 Prozent. Auch insgesamt hatte Barth übrigens keine Schnitte – bei 6,5 Prozent (1,58 Millionen) blieb er hängen.Wie angesprochen sah es an diesem Mittwoch für ProSieben klar besser aus. Dies zeigte sich nicht nur in einem höheren Tages-Wert von 8,6 Prozent, der die Unterföhringer vor RTL brachte, sondern eben auch in einer gelungenen Primetime-Performance, zumindest zum Start in den Abend. Dort konnte Sebastian Pufpaff mit seiner Comedynämlich die Marktführerschaft eintüten. Er generierte wirklich gelungene 14,3 Prozent (0,74 Millionen) am Markt der 14-49-Jährigen, während er bei den Älteren bloß zu 5,0 Prozent verfing.Später ging es aber wieder in einen nicht so erfreulichen Bereich:wurde nur noch von 7,4 Prozent verfolgt – es blieben lediglich 0,33 Millionen der Jungen dran. Insgesamt zogen Tahnee und Khalid Bounouar ganz magere 2,4 Prozent (0,54 Millionen). Richtiggehend desolat verblieb die neue Serie, welche letzte Woche schon miserabel gestartet war und nun ab 23.30 Uhr wieder grottige 4,5 Prozent bei 0,08 Millionen in der Zielgruppe hervorbrachte.