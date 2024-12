Alexandra Rapaport: Ich war von Anfang an der Entwicklung dieses Projekts beteiligt

Interview

Seit 22. November ist «Veronika – Zeugen aus dem Jenseits» in der ARD Mediathek verfügbar. Im Quotenmeter-Interview sprach Hauptdarstellerin Rapaport über die Entwicklung der Serie, da sie selbst mitproduzierte.

Ich denke, ich verbinde mich immer auf irgendeine Weise mit den Figuren, die ich spiele. Es muss nicht unbedingt sein, dass wir dieselben Probleme haben, aber ich kann mich definitiv mit den Schwierigkeiten identifizieren, das Puzzle des Lebens zusammenzufügen.Da ich viele Menschen in meinem Leben verloren habe, habe ich dieses intensive Verlangen, sie wiederzusehen. Ich denke also, dass ich sehr emotional reagieren würde, wenn ich eine Erfahrung machen würde, die ich als Hinweis auf ein Leben nach dem Tod interpretieren könnte.So sehr wir es lieben, eine gute Kriminalgeschichte zu sehen oder zu lesen, denke ich, dass Menschen gerne über verschiedene existenzielle Szenarien fantasieren, wie das große „Was wäre wenn“. Ich liebe Geschichten wie diese, wenn sie richtig kalibriert sind.Ich habe viel darüber nachgedacht, was die inneren Konsequenzen wären, wenn ich süchtig wäre, und warum ich diesen mentalen Schutz bräuchte. Die Scham und die Schuldgefühle, die ich gegenüber meinen Kindern und meinem Ehemann empfinden würde. Und das niedrige Selbstwertgefühl, das ich hätte. Das war mein Zugang zu diesem Teil von Veronika.Das ist ein wirklich schönes Kompliment, also danke. Ehrlich gesagt versuche ich einfach, so zu tun, als wäre es echt.Die Serie verbindet Mystery, Krimi und psychologisches Drama. Wie haben Sie sich auf die emotional intensiven Szenen vorbereitet, in denen Veronika mit übernatürlichen Ereignissen konfrontiert wird?Ich war von Anfang an der Entwicklung dieses Projekts beteiligt, da meine Produktionsfirma Veronika produziert, also hatte ich viel Zeit, mich vorzubereiten und über den Charakter und das Leben, das sie führt, zu fantasieren. Ich war auch bei einem Medium, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worum es dabei geht.Das ist für mich eine schwierige Frage. Ich mag es nicht, den Menschen Botschaften zu geben; ich mag den Gedanken, dass die Leute anfangen, über unsere Geschichte zu fantasieren, sich amüsieren und vielleicht einige Einsichten über ihr eigenes Leben gewinnen. Oder auch nicht!Ich denke, meine Neugier und Vorstellungskraft sind mein wichtigstes Arbeitswerkzeug. Ich benutze keine speziellen Techniken in meiner Arbeit; ich glaube, ich habe meinen eigenen Weg entwickelt, um eine neue Figur zu erforschen. Es ist mir wichtig, meine Leidenschaft für die Schauspielerei zu bewahren und nicht aus „negativem Antrieb“ heraus zu agieren.Ich würde sagen, dass Veronika völlig anders ist als all meine früheren Charaktere, und ich habe das Gefühl, dass ich schon lange auf eine solche Rolle gewartet habe. Die Herausforderung bei Veronika ist, dass sie in allem so weit von mir im Privatleben entfernt ist. Sie ist langsam, leise und schüchtern. Und sehr verschlossen.Veronika ist Mutter, beruflich stark gefordert und kämpft mit inneren Dämonen. Wie balancieren Sie in Ihrem eigenen Leben Karriere und Familie? Beeinflussen Ihre persönlichen Erfahrungen die Art und Weise, wie Sie eine Figur wie Veronika spielen?Alles in meinem Leben inspiriert und beeinflusst meine Arbeit als Schauspielerin oder ausführende Produzentin. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, das ist meine größte Priorität neben meiner Arbeit. Ich habe nicht viel Zeit für ein Hobby oder um mit Freunden abzuhängen, also sprechen wir oft am Telefon.Ehrlich gesagt würde ich sagen, dass das gesamte Erlebnis des Drehs von «Veronika» eher das Gegenteil von herausfordernd war; es war eine Zeit der inneren Harmonie. Ich denke, das könnte damit zu tun haben, dass sie keine Verantwortung für die Stimmung oder Atmosphäre im Raum übernimmt, was mich sehr ruhig und gelassen fühlen ließ. Ich konnte einfach entspannen und beobachten, was wirklich angenehm war.