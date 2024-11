Gabriel Macht geht zu «Suits: L.A.»

US-Fernsehen

Der Schauspieler gehörte zu Ensemble von «Suits».

In der Fernsehserie «Suits» war Gabriel Macht einer der Hauptdarsteller. Er verkörperte den charismatischen Anwalt Harvey Specter. Nun wurde bekannt, dass Macht eine wiederkehrende Rolle in der Serieübernommen hat. „Suits LA“, in der Josh McDermitt, Lex Scott Davis und Bryan Greenberg die Hauptrollen spielen, wird ab dem 23. Februar auf NBC ausgestrahlt.Auf seinem offiziellen Instagram-Account hat Macht ein Video gepostet, in dem er offenbar gerade in sein Specter-Kostüm schlüpft, mit der Bildunterschrift: „Wenn ein alter Freund in Not ist ... ist es Zeit, sich um die Dinge zu kümmern und sie in Ordnung zu bringen.“Nachdem «Suits» 2019 eingestellt wurde, zogen Harvey und seine Frau Donna (Sarah Rafferty) nach Seattle, wo sie mit Mike Ross (Patrick J. Adams) und Rachel Zane (Meghan Markle) zusammenarbeiteten. Beide verließen die Serie vorzeitig, während Macht in allen 134 Folgen des neun Staffeln umfassenden Dramas zu sehen war.