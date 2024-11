Neues «The Office» mit weiteren Darstellern

US-Fernsehen

Tracy Letts, Molly Ephraim und Mo Welch werden in den ersten Episoden auftreten.

Für die noch namenlose Peacock-Serie, die im gleichen Universum wie «The Office» spielen soll, haben sich laut „Variety“ zahlreiche Gaststars angekündigt. Das neue Werk von Greg Daniels und Michael Komann soll zunächst nur beim Streamingdienst Peacock zu sehen sein.Zu den Gaststars zählen Tracy Letts («August: Osage County», «Saturday Night»), Molly Ephraim («Last Man Standing», «A League of Their Own»), Mo Welch («Krapopolis», «Dad Jokes»), Allan Harvey («Billions», «Loot»), Duane Shepard Sr. («Batman: Arkham Asylum», «Loot»), Nate Jackson («Young Rock», «Curb Your Enthusiasm») und Nancy Lenehan («Veep», «My Name Is Earl»).In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Das Dokumentarfilmteam, das die Scranton-Niederlassung von Dunder Mifflin unsterblich gemacht hat, ist auf der Suche nach einem neuen Thema, als es auf eine sterbende historische Zeitung aus dem Mittleren Westen stößt und auf den Herausgeber, der versucht, sie mit Hilfe von freiwilligen Reportern wiederzubeleben.