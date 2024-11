Rundschau

Michelle und Barack haben eine neue Dokumentationsreihe veröffentlicht. Weit weniger toll ist die Neuauflage von «Eiskalte Engel» bei Amazon Prime Video.

«Cruel Intentions» (seit 21. November bei Amazon)

«Get Millie Black» (ab 3. Dezember bei Sky/WOW)

«Landman» (seit 18. November bei Paramount+)

«Silo» (Staffel 2 seit )

«Unsere Ozeane» (seit 20. November bei Netflix)

Die Handlung ist am fiktiven Manchester College angesiedelt, wo die Stiefgeschwister Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) und Lucien Belmont (Zac Burgess) alles tun, um ihre Macht und ihren Status in der sozialen Hierarchie der Schule zu bewahren. Dabei geraten sie in ein gefährliches Spiel aus Verführung, Intrigen und Verrat – das bis zu Annie Grover, der Tochter des US-Vizepräsidenten, reicht.Als die toughe Ermittlerin Millie Jean Black (Tamara Lawrance) Scotland Yard verlässt, lässt sie nicht nur die britische Polizei, sondern gleich ganz London hinter sich. Sie folgt ihren Wurzeln zurück nach Jamaika, wo sie geboren wurde, um dort für die örtliche Polizei Vermisste zu suchen. Die Spuren eines mysteriösen Falles führen sie von den Straßen der jamaikanischen Hauptstadt Kingston in die Bergplantagen der postkolonialen Elite. Schließlich kreuzen sich ihre Nachforschungen mit denen von Scotland Yard Ermittler Luke Hollborn (Joe Dempsie ) und führen sie zurück nach London wo sie selbst zur Gejagten wird. Plötzlich scheint die ganze Welt hinter ihr her zu sein.Die Dramaserie spielt in den sogenannten Boomtowns von West Texas und ist eine moderne Erzählung über die Suche nach dem Glück in der Welt des Öl-Business‘. Basierend auf dem 11-teiligen Podcast „Boomtown“ handelt die neue Serie von Draufgängern und unberechenbaren Milliardären, die einen Wirtschaftsboom auf Kosten von Klima, Wirtschaft und Geopolitik anheizen.Die Serie zeigt das Leben der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren kilometertiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und wer nachforscht, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen.Diese Natur-Dokureihe, die von Barack Obama erzählt und koproduziert wurde, zeigt das faszinierende Leben in unseren fünf Weltmeeren.