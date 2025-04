Rundschau

Die Mystery-Thrillerserie holt Sherlock Holmes aus seiner Komfortzone und stellt ihn vor eine mysteriöse Aufgabe: Er muss einen finsteren Fall aufklären, ohne das Leben seiner engsten Freunde zu gefährden. Auftritt: die junge Amerikanerin Amelia. Nach dem mysteriösen Mord an ihrer Mutter erfährt sie, dass ihr verschwundener Vater der legendäre Detektiv sein könnte. Trotz ihrer völlig unterschiedlichen Hintergründe und Einstellungen müssen die beiden zusammenarbeiten, um eine weltweite Verschwörung aufzudecken, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären und herauszufinden, ob sie wirklich Sherlocks Tochter ist.Als bei Molly ein metastasierendes Mammakarzinom im Stadium IV diagnostiziert wird, beschließt sie, ihren Ehemann Steve zu verlassen und macht sich auf, um zum allerersten Mal in ihrem Leben die volle Bandbreite und alle Facetten ihrer sexuellen Wünsche zu erforschen. Ihre beste Freundin Nikki gibt ihr den Mut und den Beistand, den sie braucht, um sich in dieses Abenteuer zu stürzen – und ist bis zum Schluss an ihrer Seite.Elisa Blix, Stewardess in Privatjets und vielbeschäftigte Mutter zweier Kinder, erlaubt ihrer neunjährigen Tochter Lucia, sich mit ihrer neuen besten Freundin Josephine zu verabreden. Elisa trifft sich kurz mit Josephines warmherziger und freundlicher Mutter Rebecca und aus dem Spieltreffen wird eine Übernachtung. Doch als Elisa und ihr Mann Fred Lucia am nächsten Tag abholen wollen, werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr: Das Haus steht leer und Lucia ist verschwunden, ebenso wie Rebecca und Josephine. Die Polizei stellt fest, dass alles, was Rebecca Elisa erzählt hat, gelogen sein könnte. Während sich die Ereignisse zu einer internationalen Fahndung nach Lucia zuspitzen, die von Selma, einer ehrgeizigen und entschlossenen Enthüllungsjournalistin, hartnäckig verfolgt werden, kommen lang gehütete Geheimnisse ans Licht, die den Schlüssel zu Lucias scheinbar grundloser Entführung enthalten könnten.Die surreale Familienkomödie spielt im San Fernando Valley des Jahres 1969, wo die schrullige Familie Chambers hehre und schier unmögliche Träume verfolgt und sich von der Realität der Welt nicht unterkriegen lässt. Als Hampton Chambers (David Oyelowo) aus dem Gefängnis entlassen wird, verläuft seine lang erwartete Familienzusammenführung nicht ganz wie geplant. Während er fort war, haben seine Frau Astoria (Simone Missick) und die Söhne Einstein (Evan Ellison) und Harrison (Jahi Di’Allo Winston) eine unkonventionelle Familieneinheit gebildet, und Hamptons Rückkehr wirbelt ihre Welt durcheinander.Nach Florians Festnahme auf einem Frachtschiff entdeckt Polizeiinspektorin Aurélie, dass seine vermisste Freundin zuvor auch auf dem Schiff war. Doch bei ihren Ermittlungen an Bord, stösst sie auf Widerstand bei der Besatzung.