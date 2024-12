Anne Hathaway dreht Amazon-Spielfilm

Kino-News

Die bekannte Schauspielerin wird die Autorin Verity Crawford verkörpern.

Die Amazon MGM Studios haben einen Vertrag mit Anne Hathaway unterzeichnet. Derzeit wird die Verfilmung des Buchesvon Colleen Hoovers entwickelt. Der Roman wurde von Hoovers selbst veröffentlicht und hat sich zu einem Verkaufsschlager entwickelt. Nach Informationen der „New York Times“ wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft.In dem Film spielt Hathaway die berühmte Schriftstellerin Verity Crawford, die ihren Thriller nicht zu Ende schreiben kann, nachdem sie bei einem Autounfall schwer verletzt und arbeitsunfähig wurde. Ihr Ehemann Jeremy bietet daraufhin dem erfolglosen Schriftsteller Lowen eine beträchtliche Summe Geld an, damit dieser die restlichen Bücher der Serie vollendet. Als Lowen den Auftrag annimmt, stößt er auf dunkle Geheimnisse - darunter ein unvollendetes Manuskript, das erschreckende Geständnisse über Verity und die Vergangenheit ihrer Familie enthält - und muss nun herausfinden, ob Verity eine begabte Romanautorin oder eine gestörte Psychopathin ist.«The Idea of You»-Regisseur Michael Showalter wird Regie führen. Amazon wird den Film in die Kinos bringen. Das Drehbuch schrieb Nick Antosca, nachdem sich zuvor Hillary Seitz, Angela LaManna sowie Will Honley und April Maguire daran versucht hatten. Hathaway, Hoover und Showalter werden mit ihren Firmen Somewhere Pictures, Heartbones Entertainment und Semi-Formal Productions als Produzenten fungieren.